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Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
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Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Газпром запросил у Siemens дополнительные документы по турбинам для «Северного потока»
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Компания «Газпром» получила от компании Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока», но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
«У Газпрома по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая». В этих обстоятельствах Газпром в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее после нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока».
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Германию уличили в страхе остаться зимой без российского газа
Немецкие власти «по-прежнему заметно нервничают» и не могут с уверенностью сказать, хватит ли Германии газа, чтобы «пережить зиму», пишет британская пресса.
В статье Кати Хойер для журнала Spectator утверждается, что риторика главы МИД Германии Анналены Бербок, которая попросила Канаду вернуть турбину для «Северного потока», «играет на руку Путину». Как указала Хойер, министр «подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России». По словам Бербок, «в противном случае» Германия «не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будет иметь дело с крупными социальными волнениями», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
В Японии усомнились в способности США и Австралии нарастить экспорт СПГ
Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, что США и Австралия вряд ли смогут нарастить объемы производства сжиженного природного газа (СПГ), о чем на прошлой неделе своих коллег просил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
«В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Он выразил мнение, что вероятность возобновления полноценной деятельности СПГ-терминала в США в течение года довольно низкая. С другой стороны, добавил он, наращивание объемов экспорта СПГ под вопросом из-за ограничений на выбросы вредных веществ, таких как формальдегид из турбин внутреннего сгорания, которые теперь распространяются и на газовые турбины, используемые, в том числе, на СПГ-терминалах.
В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. «Причина – в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций», – сказал он. По его словам, у Австралии «нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию», поскольку она еще не решила свои собственные проблемы: для перевозки СПГ из районов добычи на северо-западе в районы потребления на юго-востоке нужны плавучие регазицикационные установки, а их недостаточно из-за высокого спроса в Европе. Кроме того, по его словам, «газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно».
С просьбой к США и Австралии нарастить объемы производства СПГ и обеспечить его стабильные поставки в Японию Хагиуда обратился на проходившем в Сиднее энергетическом форуме. Это произошло на фоне опасений относительно будущих поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» после решения Москвы сделать его оператором создаваемое российское ООО. При этом Хагиуда заявлял, что это «не приведет к немедленному прекращению поставок», а Москва отмечала, что не видит таких рисков. Тем не менее, по данным японских СМИ, в Токио восприняли этот шаг Москвы с озабоченностью, допуская, в том числе, остановку поставок.
Вместе с тем Оба считает, что вопрос дальнейших поставок из России зависит от решений Токио. «До настоящего момента президент [России Владимир] Путин и российское правительство не грозило Японии остановкой поставок СПГ. Только зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что Япония не сможет покупать российский газ при условии, если реализует политику ограничений цены российской нефти», – сказал он, высказав мнение, что такое заявление Медведева не является отражением позиции российского правительства. «В настоящий момент вопрос, покупать или не покупать российский СПГ, зависит от решения японской стороны», – добавил эксперт.
По мнению Обы, «в настоящее время действительно сокращаются объемы поставок природного газа в европейские страны, и причины для этого не всегда рациональные». «Поэтому я могу понять, почему приходится реагировать на беспокойство граждан, которые опасаются, что Россия в будущем может прекратить поставки в Японию», – сказал он.
Однако, решение Москвы по «Сахалину-2» не грозит остановкой поставок, считает Оба. «Действительно, в соответствии с указом президента Путина контроль над проектом «Сахалин-2» переходит российской компании, однако это вопрос разработки [энергоресурсов], а контракты на поставку – это отдельный разговор», – сказал он.
Вместе с тем, если все же допустить такую возможность, уточнил Оба, самой эффективной мерой для восполнения российского СПГ будет атомная энергетика. «Объем поставок СПГ с «Сахалина-2» равен примерно 6 млн тонн в год, это эквивалентно семи атомным реакторам. Поэтому я думаю, с точки зрения экономии газа самым эффективным является перезапуск АЭС, и в будущем есть возможность решений в этом направлении», – считает Оба.
Ранее японские эксперты предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», – отметила фон дер Ляйен в интервью агентству dpa.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – приводит ее слова ТАСС.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.
«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.
По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.
Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.
«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.
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Газпром продолжил подавать газ через Украину в утвержденном объеме
Газпром подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа» в количестве 42,1 млн кубометров, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,1 млн кубометров на 23 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что компания подавала газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,1 млн кубометров в сутки.
В мае сообщалось, что украинская сторона прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажора. Компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию станцией «Новопсков» в Луганской области.
В российской компании не подтвердили угрозы для станции. Отмечается, что перенести все объемы на станцию «Суджа» в Курской области нельзя из-за технических ограничений.
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