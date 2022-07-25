Газпром запросил у Siemens дополнительные документы по турбинам для «Северного потока»

В Японии усомнились в способности США и Австралии нарастить экспорт СПГ

Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, что США и Австралия вряд ли смогут нарастить объемы производства сжиженного природного газа (СПГ), о чем на прошлой неделе своих коллег просил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются», – приводит мнение эксперта ТАСС.

Он выразил мнение, что вероятность возобновления полноценной деятельности СПГ-терминала в США в течение года довольно низкая. С другой стороны, добавил он, наращивание объемов экспорта СПГ под вопросом из-за ограничений на выбросы вредных веществ, таких как формальдегид из турбин внутреннего сгорания, которые теперь распространяются и на газовые турбины, используемые, в том числе, на СПГ-терминалах.

В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. «Причина – в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций», – сказал он. По его словам, у Австралии «нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию», поскольку она еще не решила свои собственные проблемы: для перевозки СПГ из районов добычи на северо-западе в районы потребления на юго-востоке нужны плавучие регазицикационные установки, а их недостаточно из-за высокого спроса в Европе. Кроме того, по его словам, «газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно».

С просьбой к США и Австралии нарастить объемы производства СПГ и обеспечить его стабильные поставки в Японию Хагиуда обратился на проходившем в Сиднее энергетическом форуме. Это произошло на фоне опасений относительно будущих поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» после решения Москвы сделать его оператором создаваемое российское ООО. При этом Хагиуда заявлял, что это «не приведет к немедленному прекращению поставок», а Москва отмечала, что не видит таких рисков. Тем не менее, по данным японских СМИ, в Токио восприняли этот шаг Москвы с озабоченностью, допуская, в том числе, остановку поставок.

Вместе с тем Оба считает, что вопрос дальнейших поставок из России зависит от решений Токио. «До настоящего момента президент [России Владимир] Путин и российское правительство не грозило Японии остановкой поставок СПГ. Только зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что Япония не сможет покупать российский газ при условии, если реализует политику ограничений цены российской нефти», – сказал он, высказав мнение, что такое заявление Медведева не является отражением позиции российского правительства. «В настоящий момент вопрос, покупать или не покупать российский СПГ, зависит от решения японской стороны», – добавил эксперт.

По мнению Обы, «в настоящее время действительно сокращаются объемы поставок природного газа в европейские страны, и причины для этого не всегда рациональные». «Поэтому я могу понять, почему приходится реагировать на беспокойство граждан, которые опасаются, что Россия в будущем может прекратить поставки в Японию», – сказал он.

Однако, решение Москвы по «Сахалину-2» не грозит остановкой поставок, считает Оба. «Действительно, в соответствии с указом президента Путина контроль над проектом «Сахалин-2» переходит российской компании, однако это вопрос разработки [энергоресурсов], а контракты на поставку – это отдельный разговор», – сказал он.

Вместе с тем, если все же допустить такую возможность, уточнил Оба, самой эффективной мерой для восполнения российского СПГ будет атомная энергетика. «Объем поставок СПГ с «Сахалина-2» равен примерно 6 млн тонн в год, это эквивалентно семи атомным реакторам. Поэтому я думаю, с точки зрения экономии газа самым эффективным является перезапуск АЭС, и в будущем есть возможность решений в этом направлении», – считает Оба.

Ранее японские эксперты предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ.

В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».

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