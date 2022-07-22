Референдум о вхождении ЛНР в состав России решили провести на 492 участках

|
22 июля, пятница | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
Разделы
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
Подробности...
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона.
Подробности...
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка.
Подробности...
Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
Подробности...
Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Референдум о вхождении ЛНР в состав России решили провести на 492 участках
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет на 492 участках, сообщил председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.
«Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР», – передает агентство ЛуганскИнформЦентр его слова.
Карякин добавил, что 15 июля на заседании Общественной палаты было инициировано создание штаба по референдуму. «Сегодня уже ведется работа в этом направлении», – отметил он.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок
|
|
«Уход Драги важен для Киева не сам по себе, поскольку материальный вклад Италии даже близко не сравнить с оружейными поставками из США или Британии. Но он важен как яркий индикатор общего истощения континентальной Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
«Отставка Драги – показатель того, что в Европе общая экономическая и политическая обстановка уже складывается далеко не в пользу безусловной поддержки Украины. В перспективе эта солидарность будет сходить на нет», – уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Драги был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине среди западноевропейских стран, напоминает эксперт. «Но вообще-то итальянской внешней политике свойственна либо близость, либо хотя бы отказ от враждебности по отношению к России. Драги отказался от привычного подхода, но многие видные партийные лидеры сохранили традиционный взгляд на Россию. Так, на этой стороне находится Сильвио Берлускони («Вперед, Италия!»), Джузеппе Конте из движения «Пять звезд» и «Лига Севера» с Маттео Сальвини. Теперь Италии предстоят новые парламентские выборы. И пока названные мною партии имеют все шансы на победу. В результате поддержка Киева со стороны Рима, скорее всего, снизится», – предрекает Суслов.
Поток помощи Киеву может снизиться и со стороны Лондона, добавил политолог. «Но там многое зависит от того, кто именно будет избран премьер-министром. Если Риши Сунак, который обещает сделать акцент на внутренних делах, на исправлении экономической ситуации и на смягчении социальных проблем, приоритет Украины если не сойдет на нет, то точно серьезно уменьшится. Конечно, Великобритания будет и впредь поставлять оружие, но внимание к этому направлению снизится», – убежден Суслов.
Если же к власти придет Лиз Трасс, то, скорее всего, концентрация на украинском конфликте останется отличительным признаком британской политики, как и при Джонсоне, полагает политолог. «Раньше Лондон сильно влиял на процесс принятия решений в Киеве. Напомню, что Борис Джонсон сыграл большую роль в срыве российско-украинских переговоров, проходивших в марте. Трасс будет придерживаться той же позиции, но вот в какой степени она сможет влиять на Киев, пока не очень понятно», – подытожил эксперт.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом она заявила в четверг в интервью Би-би-си. «Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», – сказала Трасс.
«Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело, – заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны».
Накануне Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
В четверг в Италии президент Серджо Маттарелла принял прошение об отставке премьер-министра Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
|
|
Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава британской разведки дал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ
|
|
Возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины может появиться через несколько недель, заявил глава Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.
«Я считаю, что они (российские войска – прим. ВЗГЛЯД) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства», – передает ТАСС слова Ричарда Мура.
По словам главы службы, российским войскам скоро придется взять паузу, что даст ВСУ возможность нанести ответный удар. Также он подчеркнул, что Киев начал получать все больше отличных вооружений.
Глава МИ-6 утверждал, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он добавил, что после демонстрации Киевом способности наносить удары, Мур «напомнит об этом Европе», которая испытывает все более сильное давление из-за приближения зимы на фоне энергетического кризиса.
Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»
|
|
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщил информированный источник.
«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», – заключил он.
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске
|
|
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой народной республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.
Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления коллаборантов, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении командирами их товарища до смерти. Глава республики напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.
«Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать «Слава Украине», по его словам, не может быть славы с такими «нациками во главе страны и армии».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении продолжать войну до последнего украинца. О намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» говорил и президент РФ Владимир Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия построит газопровод в Запорожскую область
Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевский режим ранее отключил газоснабжение региона. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
«Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Ранее Рогов заявил, что дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса.
В Херсоне раскрыта планировавшая теракты крупная группа диверсантов
|
|
В Херсонской области раскрыта одна из крупнейших групп диверсантов, которые планировали подорвать железную дорогу, сообщил источник в силовых структурах России.
«Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области», – сказал собеседник РИА «Новости».
Задержан планировавший подрыв железнодорожных путей подозреваемый, он состоит в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы.
«При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», – уточнил источник.
Он отметил, что в течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК «Игла».
Ранее российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
|
|
Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом Западом. С 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «Хаймарс» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорска ДНР. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево ДНР, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30», – перечислил представитель Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка ДНР.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Топольского и Малой Камышевахе Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию
|
|
Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».
«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответ офицера вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины
Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.
По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.
«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.
Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.
Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины
Полицейская служба ЕС Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Он также отметил, что сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов. При этом точные данные о количестве и типах оружия не приводятся, передает РИА «Новости».
Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin), однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью «российской пропаганды», направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.
Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия с Украины.
Напомним, в прошлый понедельник Евросоюз решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия. В начале июня Россия предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса
|
|
Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.
Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.
Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|