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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.
Кано пояснил, что МЕРКОСУР «принимает свои решения на основе консенсуса». По словам Кано, в отношении выступления Зеленского «консенсуса не было». МЕРКОСУР уже сообщил Киеву, что «для диалога с Зеленским нет условий», передает РИА «Новости».
Саммит проходит в парагвайском городе Луке 20–21 июля. 6 июля Зеленский провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. МИД Парагвая сообщил, что Зеленский искал возможности выступить перед МЕРКОСУР.
Напомним, МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»
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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов. Теперь любой желающий может подать заявку на них.
Заявки на регистрацию прав Зеленский подал в 2012 году, в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»). Башилов пояснил, что в том случае, если «срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», передает РИА «Новости».
По его словам, «единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками».
Как следует из данных базы Роспатента, в России товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов – мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции. Также они были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
Напомним, Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом. В 2019 году был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие.
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Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
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Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР, заявил глава МИД России в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием (например, HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил он.
Ранее в ДНР сообщили, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Об этом заявляет «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии «Слуга народа».
По данным издания, лишить гражданства также могут главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, передает ТАСС.
Офис президента и другие властные органы данную информацию не комментируют. Депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский заявил изданию «Страна.ua», что «это фейк».
Напомним, олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело, финансировал нацбатальон «Айдар». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с Коломойским.
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Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
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Сейчас военные действия на территории Украины находятся на решающей стадии, поэтому Запад ищет новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», – передает ТАСС слова шефа Пентагона.
Остин заявил, что Россия думает продержаться дольше Украины и Запада, об этом он заявил на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.
Он пообещал, что «контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки <...> украинских вооруженных сил». «Наше содействие приводит к подлинным переменам», – считает Остин.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска. В четверг, 14 июля, сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Херсоне задержан передававший координаты блокпостов ВС России шпион Украины
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Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне, следует из видео допроса задержанного.
Как пояснили РИА «Новости» российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей)», – сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.
Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тыс. гривен (около 19 тыс. рублей) и предлагали «в случае опасности уехать в Польшу через Крым», однако утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.
Кроме того, он рассказал, что украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь.
Ранее вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
В честь Зеленского назвали беспозвоночное
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил британский научный журнал.
Как пишет Royal Society Open Science, морскую лилию назвали в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость». Останки лилии нашли в Эфиопии в 2021 году, они отправлены для дальнейшего исследования в Польшу. Находку относят к Юрскому периоду, передает РИА «Новости».
Напомним, древнейшего известного предка головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, назвали в честь главы Белого дома Джозефа Байдена.
В Совфеде ответили на желание Киева ввести санкции против детей российских военных
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«Украинская власть абсолютно непоследовательна в своих действиях. Они говорят о демократических правах и свободах, при этом сами же их нарушают. У них нет абсолютно никаких моральных и этических ценностей», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского призвал к санкциям против российских военных и их детей.
«Вся политика Украины с первых дней независимости государства свелась к тому, что они очень много говорили о свободе и правах человека, при этом последовательно нарушая свои слова действиями. На Украине восстановилась система доносов и преследований, гонений за инакомыслие», – рассказал Цеков.
«Они постоянно заявляли, что «сын за отца не отвечает», а теперь, оказывается, отвечает? О каких моральных или нравственных ценностях тогда можно говорить?» – задается вопросом парламентарий. «Предложение, озвученное главой офиса украинского президента, нельзя назвать иначе, нежели беспринципным и нарушающим все основополагающие права человека», – убежден он.
«При этом команда Зеленского думает только о себе, обслуживает свои интересы и не защищает Украину и интересы страны. Находящиеся у власти люди – абсолютные дилетанты, попавшие туда случайным путем. Поэтому ожидать от них адекватной и последовательной политики не приходится», – отметил Цеков.
В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «все действия и заявления представителей украинской власти подтверждают тот факт, что нацизм – это практически неизлечимая болезнь». «Она разлагает человека, уродует его. Только зараженный этой болезнью человек может обстреливать жилые дома, прикрываться детьми, женщинами, стариками, делать такие вот заявления в адрес чьих-либо детей. С такими людьми невозможно, к сожалению, бороться гуманными методами», – сказал Шеремет.
Иной точки зрения придерживается крымский политолог, экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек. В комментарии газете ВЗГЛЯД он отметил, что эти действия – «это не фашизм, не нацизм, а дурость».«Украинское руководство придает санкциям как-то сакральный смысл, считает их лучшим инструментом внешней политики. Причем доходит уже до самого настоящего идолопоклонства – на них надеются и в них верят. Украинских политиков поразил самый настоящий массовый психоз», – сказал политолог.
«Не думаю, что наши военные или их родственники собираются посещать недружественные страны и уж тем более держать там какие-то сбережения. Это просто очередной мыльный пузырь из офиса президента Зеленского – яркая обертка, а внутри пустота», – отметил собеседник.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
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Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине
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Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах. Также источник сообщил, что в рамках спецоперации начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Источник ТАСС сообщил, что «впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С». Так, ее «использовали снайперы под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность».
Как пояснил источник, «Сумрак» сочетает мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на сверхдальние расстояния, но винтовка «достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК», патроны «достаточно дорогие», их «сложно достать, особенно в условиях боевых действий».
Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд – цель была поражена на расстоянии в 4210 метров. До сих пор рекорд не побит. Официального подтверждения информации об использовании «Сумрака» не поступало.
Источник РИА «Новости» рассказал, что «российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 килограммов, что минимум на 2 килограмма больше, чем у базовой версии дрона». По его словам, «новейшие «Ланцеты» с осколочно-фугасной боевой частью используются для поражения живой силы противника и легкобронированной техники».
Указывается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь». Дроны используются против войск, расположенных в укреплениях открытого типа, прячущихся в лесопосадках или домах, против расчетов гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной. Модернизированная версия дрона получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии – два симметричных X-образных крыла.
Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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