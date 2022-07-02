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В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе
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Польский генерал Станислав Козея считает, что следующей целью России будет не Молдавия или Эстония, а якобы знаменитый Сувалкинский выступ, который соединяет Калининград с Россией.
«Думаю, после саммита НАТО мы сможем чувствовать себя в большей безопасности. Но состояние европейской безопасности, и безопасности Польши в частности, зависит от исхода войны на Украине», – заявил в эфире радио ZET бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Козей.
Он считает, что Польше пока не угрожает опасность вторжения, а победа Украины или России в конфликте не просматривается. В качестве наиболее вероятного сценария Козей допустил заморозку конфликта, передает «Ридус».
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
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В Кремле оценили привезенное Видодо послание от Зеленского
Переданное президентом Индонезии по итогам переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путином послание от главы Украины Владимира Зеленского, не является письменным документом, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее президент Индонезии заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
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Посол России в Болгарии решила поставить вопрос о закрытии посольства в Софии
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Глава дипмиссии России в Болгарии Элеонора Митрофанова собирается поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии, говорится в специальном обращении российского дипломата к болгарским гражданам.
«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», – передает заявление Митрофановой ТАСС.
Ранее Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
Посольство поставило ультиматум властям Болгарии с требованием пересмотреть решение до 12 часов. «Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии», – цитирует заявление «Интерфакс».
«В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону», – сказано в сообщении.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
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От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
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На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
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«Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, сообщает американское издание The Hill.
«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», – приводит мнение автора статьи РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.
Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление. «Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции 6 млрд человек и половине мировой экономики», – заключил автор.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.
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Позицию ЕС по транзиту в Калининград в Литве сочли поражением
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В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается «как поражение», сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Как отмечает издание, с помощью этого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», при этом в Вильнюсе этот шаг «воспринимают как поражение», передает РИА «Новости».
«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», – заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. «Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», – утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.
При этом, как указывает издание, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 млн евро, а две из 9 тыс. сотрудников компании должны быть уволены.
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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МИД: Поставки ПЗРК Украине приведут к бесполетной зоне над всей Европой
В случае если поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину не прекратятся, то во всей Европе придется объявлять бесполетную зону, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания клуба «Валдай».
Ситуация с поставками ПЗРК Украине напоминает Афганистан, когда США начали поставлять такие комплексы «Стингер» моджахедам, заявил Грушко, передает телеканал «Звезда».
Он напомнил, что тогда пришлось создавать международную программу для поиска этих комплексов, поскольку они могли попасть в руки к террористам.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признал, что волна интереса к конфликту на территории Украины спадает во всем мире, и обратился к лидерам других государств с просьбой призывать сограждан к поддержке Киева.
«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», – приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он в очередной раз выступил с утверждением, что боевые действия могут перекинуться с Украины и на другие государства. «Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это [слово], – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», – отметил президент.
По его версии, в результате прекращения поставок зерна на мировой рынок с Украины из-за остановки работы ее черноморских портов может возникнуть голод в странах Африки и Азии. «Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <…> Украины», – считает Зеленский. «Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно, – полагает он. – Так что это <…> наша общая проблема. Поэтому нужно максимально за счет информационной политики как минимум доносить все это до своего общества, говорить про все эти риски и, я думаю, поддерживать Украину».
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в состав которого вошли: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрить предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованное с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Министерством культуры, Министерством спорта, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством финансов, о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», – приводит текст документа ТАСС.
Так, РФ выходит из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), из частичного соглашения 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения Совета Европы (СЕ) по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, из расширенного частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ, расширенного частичного соглашения СЕ «Обсерватория по преподаванию истории в Европе». Кроме того, Россия более не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейской аудиовизуальной обсерватории.
Также, по этому документу, фонд «Евримаж» при Совете Европы исключен из «перечня международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций – получателей грантов».
Напомним, 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы. В мае Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли. В конце марта ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода РФ из СЕ.
16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта. Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ. При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из СЕ. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».
15 марта генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.
Министерство иностранных дел России еще 10 марта распространило заявление, в котором говорится, что Российская Федерация больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
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В Британии дали оценку указу Путина по «Сахалину-2»
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Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил западных энергетических гигантов, говорится в статье Financial Times.
Как отмечается в статье, передача активов государству – это предупреждение для производителей топлива из недружественных России стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы, передает РИА «Новости».
«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», – считают обозреватели.
По мнению авторов материала, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. При этом обозреватели считают, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Стало известно об отключении «Северного потока» на ремонт
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Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, сообщил оператор газопровода.
«С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», – передает ТАСС сообщение Nord Stream AG.
В компании отметили, что ежегодные профилактические работы были запланированы заблаговременно, график их проведения согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Ранее сообщалось, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Дело членов плененной на «Азовстали» группировки «Медведи SS» готово к отправке в суд
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Завершено следствие по делу захваченных в Мариуполе украинских боевиков «Азова», им грозит высшая мера наказания.
«Дело боевиков из неонацистской группировки «Медведи SS», взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни будет направлено в суд... Видимо, это самая первая группа (с «Азовстали»), дела которых будут переданы в суд», – приводит Донецкое агентство новостей слова источника, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, всего обвиняемых восемь человек, за статьи, которым им были предъявлены, грозит высшая мера наказания.
Ранее сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию в Россию.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
Матвиенко: Надеюсь, что продукты не придется заворачивать в газету «Правда»
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Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна «долгоиграющая» упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в «газету «Правда», выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
«Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии. Вместе с тем есть слабое звено – это упаковка. Не во что упаковывать готовую сельхозпродукцию. Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также она отметила слабое звено, в частности, семена. «Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее», – призвала она.
Ранее на форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ.
До этого российский лидер заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
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Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.
На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.
По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.
Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.
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