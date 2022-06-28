Захарова заявила о расколе в политике ЕС в связи с калининградским транзитом

Ситуация с калининградским транзитом наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности», – передает ее слова РИА «Новости».

«Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности, Литва, говорят другое, внутри политики, не выражая плюрализм или какое-то политическое многообразие, а выполняя заказ, просто на противоречии интересам Европы, говорят совершенно оторванные от реальности вещи», – добавила Захарова.

Она добавила, что Москва продолжает работу над ответными мерами на случай неразрешенности ситуации с транзитом в Калининград.

«Вырабатываются ответные меры. Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Брюсселю и всему тому, что называет себя неким евроединством, им придется выработать позицию», – отметила дипломат.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подвижек по вопросу ограничения транзита грузов в Калининград через Литву нет.

Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.