Медведев: Ответные меры на запрет транзита в Калининград будут очень жесткими

Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.