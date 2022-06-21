МИД заявил протест из-за блокады Калининграда

Россия заявила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининград, говорится в сообщении МИД.

«Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности», – говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Москва потребовала «незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита». «Иначе последуют ответные меры», – подчеркнули в МИД.

В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.

Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.

Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области. Между тем секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.