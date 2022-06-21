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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
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Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля на планете Mark Baker/AP/ТАСС
Один из самых богатых энергоносителями континент – Австралия – внезапно столкнулся с полномасштабным энергетическим кризисом. Страна стоит на пороге массовых отключений электроэнергии и вынуждена отказаться от рыночных принципов регулирования отрасли. Почему все это произошло и при чем здесь переход на «чистые источники энергии», который долгие годы реализовывался в Австралии? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Французы отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Неудачный визит Макрона в Киев разозлил французов Ludovic Marin/REUTERS
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютный контроль над парламентом. Теперь президенту Пятой республики придется делиться властью. Кто может стать партнером Макрона по новой коалиции? О каких тенденциях во французском и западном обществе говорят текущие результаты выборов? И как на них повлияли Россия и Украина?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
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Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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    Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

    Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда
    		   21 июня 2022, 08:40
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.

    Москва в ближайшие несколько дней проведет «глубокий анализ» решения Литвы остановить транзит товаров между Калининградской областью и остальной Россией – и по итогам анализа будут выработаны ответные меры. Об этом проинформировал в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    В Совфеде уже предложили жестко ответить Вильнюсу. «Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», – написал в понедельник в своем Telegram-канале сенатор Андрей Климов, глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета России.

    В минувшую субботу Калининградская железная дорога получила уведомление от литовских коллег о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом провоза через Литву оказывается до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы, и главное – топливо: уголь, бензин, дизель. Правда, литовская сторона заверила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики – о чем оповестил в понедельник временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Далее в действие вступает то, что дипломат назвал частичной блокадой российского эксклава.

    На практике проблему, которую создали литовцы, начали преодолевать – о чем сообщил в понедельник губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, те товары из региона, которые не попали под антироссийские санкции ЕС, будут по-прежнему идти в большую Россию по железной дороге. Таким образом, под санкционные грузы освободятся паромы, курсирующие по Балтике между Калининградской и Ленинградской областями. Уже 25 июня новое, пятое по счету судно, будет готово выйти на паромную линию из Петербурга – планируется доставить грузы в Балтийск и Калининград, проинформировал Алиханов. Паромы, которые ходят между Балтийском в Калининградской области и Усть-Лугой (Ленобласть) обходя другие страны, могут перевозить любые грузы, кроме радиоактивных, сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика». Никакого дефицита товаров в области не ожидается, власти проработали все возможные варианты доставки, заверил Алиханов.

    «Пока между Москвой и Вильнюсом идет спор о том, являются ли грузы экстерриториальными по своей сути, России придется перевозить товары морским путем, – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. – Операторы и региональные власти дают понять, что проблем здесь не будет. Я думаю, что судов в России достаточно, при необходимости можно будет закупить еще. Но дело в другом – это приведет к существенному удорожанию товаров, поскольку теперь нужно будет доставлять грузы по железной дороге в порт – затем перевозить на паромах до порта Калининграда, и затем снова развозить из порта».

    Сами жители российского эксклава больше всего опасаются товарного дефицита «из-за непроработанности логистики до того, как будут освоены новые транспортные цепочки по Балтике», написал в своем Telegram-канале калининградский политолог Александр Носович. «На самом деле, у нас все спокойно, – отмечает региональный эксперт. – Паники нет. Не замечал ее ни у знакомых, ни у прохожих, и даже калининградские СМИ пишут о запрете транзита меньше, чем можно было предполагать. Есть тревожность, но тревожный фон для региона, который зажат между двумя самыми враждебными по отношению к России странами НАТО – норма».

    Проблема снабжения региона решается, но факт остается фактом – Вильнюс вводит блокаду, явно разрывая прежние договоренности России и Евросоюза: при вступлении прибалтийского государства в ЕС гарантировать сохранение транзитных перевозок между калининградским эксклавом и остальной Россией. Об этом прибалтийским соседям, в частности, напомнил губернатор Алиханов. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года прямо подразумевает обязательство «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров», указывал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вильнюс, со своей стороны, заявляет о том, что действует исключительно во исполнение антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. В том же духе было выдержано и довольно лукавое заявление главы евро-дипломатии Жозепа Борреля. «Литва ни в чем не виновата, она... выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам. При этом Боррель подчеркнул, что никакой блокады Калининграда нет, ведь «остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен».

    «Евросоюз вообще давно нуждается в ремонте, так что можно начать его делать с видоизменения некоторых конструкций в его восточной части»,

    – заметил депутат Госдумы от Калининграда Андрей Колесник. По мнению парламентария,  «Литву надо начать игнорировать, как государство, и делать то, что нам нужно». «Мы вообще-то зря изначально уступили им воздушное пространство и начали летать не через их территорию, а в обход. А они сочли это слабостью и стали дальше залазить на шею. В целом, если интересам России это будет соответствовать – продавить силой железнодорожный путь через Литву, пробить коридор», – подчеркнул собеседник.

    Калининградский политолог Носович считает, что в ответ на блокаду Калининграда Россия может денонсировать договор с Литовской республикой о границе от 2003 года – и таким образом рубежи Литвы окажутся де-юре в подвешенном состоянии. Эксперт напоминает, что границы прибалтийской республики в их нынешнем виде появились после вхождения ее в состав СССР в 1940 году, в то время как современная Литва считает себя правопреемницей довоенной Литовской республики 1918-1940 годов. «К упомянутым границам относится... полоса земли между Калининградской областью и Белоруссией», – указал Носович. Политолог ссылается на мнение профессора Калининградского университета имени  Канта Александра Золова, который напоминает о том, что часть территорий были переданы от Белорусской ССР к Литовской ССР. «А теперь вопрос. В Литве хотя бы приблизительно отдают себе отчет, на что они идут, соглашаясь участвовать в этой игре на повышение между Западом и Россией?», – добавил Носович.

    По мнению Колташова, Россия могла бы начать с того, чтобы с первого дня фиксировать и считать все дополнительные расходы, и затем выставить Литве счет. «Учитывая, что итоговый экономический ущерб будет нанесен нескольким миллионам человек, то

    счет может оказаться таким, который Литва не будет никогда в состоянии покрыть.

    Это, в свою очередь, вполне может вызвать массовые выступления литовцев, поскольку они уже сейчас очень негативно воспринимают участие властей страны в санкционной атаке на Россию», – заметил он.  

    Аналитик добавил, что последней стадией всех событий в этом споре может стать силовое решение России. «Москва вполне вправе заявить: блокада Калининграда нарушает все основные международные нормы. Поэтому Россия может принять решение военной силой пробить железнодорожный коридор через Литву, взяв под контроль те ветки, по которым идет доставка грузов в самый западный российский регион, а также центры принятия решений в Вильнюсе – чтобы никакие грузы не пересекались. И тут уже нет разницы – НАТО не НАТО, ЕС не ЕС. По сути только такой ответ Москвы будет адекватным тому дерзкому поведению чрезвычайно малозначимого государства, да к тому же полностью зависимого от США и ЕС в плане правосубъектности и в принятии решений», – отметил собеседник.

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