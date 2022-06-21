Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.

Москва в ближайшие несколько дней проведет «глубокий анализ» решения Литвы остановить транзит товаров между Калининградской областью и остальной Россией – и по итогам анализа будут выработаны ответные меры. Об этом проинформировал в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Совфеде уже предложили жестко ответить Вильнюсу. «Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», – написал в понедельник в своем Telegram-канале сенатор Андрей Климов, глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета России.

В минувшую субботу Калининградская железная дорога получила уведомление от литовских коллег о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом провоза через Литву оказывается до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы, и главное – топливо: уголь, бензин, дизель. Правда, литовская сторона заверила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики – о чем оповестил в понедельник временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Далее в действие вступает то, что дипломат назвал частичной блокадой российского эксклава.

На практике проблему, которую создали литовцы, начали преодолевать – о чем сообщил в понедельник губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, те товары из региона, которые не попали под антироссийские санкции ЕС, будут по-прежнему идти в большую Россию по железной дороге. Таким образом, под санкционные грузы освободятся паромы, курсирующие по Балтике между Калининградской и Ленинградской областями. Уже 25 июня новое, пятое по счету судно, будет готово выйти на паромную линию из Петербурга – планируется доставить грузы в Балтийск и Калининград, проинформировал Алиханов. Паромы, которые ходят между Балтийском в Калининградской области и Усть-Лугой (Ленобласть) обходя другие страны, могут перевозить любые грузы, кроме радиоактивных, сообщили в пресс-службе компании «Оборонлогистика». Никакого дефицита товаров в области не ожидается, власти проработали все возможные варианты доставки, заверил Алиханов.

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«Пока между Москвой и Вильнюсом идет спор о том, являются ли грузы экстерриториальными по своей сути, России придется перевозить товары морским путем, – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. – Операторы и региональные власти дают понять, что проблем здесь не будет. Я думаю, что судов в России достаточно, при необходимости можно будет закупить еще. Но дело в другом – это приведет к существенному удорожанию товаров, поскольку теперь нужно будет доставлять грузы по железной дороге в порт – затем перевозить на паромах до порта Калининграда, и затем снова развозить из порта».

Сами жители российского эксклава больше всего опасаются товарного дефицита «из-за непроработанности логистики до того, как будут освоены новые транспортные цепочки по Балтике», написал в своем Telegram-канале калининградский политолог Александр Носович. «На самом деле, у нас все спокойно, – отмечает региональный эксперт. – Паники нет. Не замечал ее ни у знакомых, ни у прохожих, и даже калининградские СМИ пишут о запрете транзита меньше, чем можно было предполагать. Есть тревожность, но тревожный фон для региона, который зажат между двумя самыми враждебными по отношению к России странами НАТО – норма».

Проблема снабжения региона решается, но факт остается фактом – Вильнюс вводит блокаду, явно разрывая прежние договоренности России и Евросоюза: при вступлении прибалтийского государства в ЕС гарантировать сохранение транзитных перевозок между калининградским эксклавом и остальной Россией. Об этом прибалтийским соседям, в частности, напомнил губернатор Алиханов. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года прямо подразумевает обязательство «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров», указывал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Вильнюс, со своей стороны, заявляет о том, что действует исключительно во исполнение антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. В том же духе было выдержано и довольно лукавое заявление главы евро-дипломатии Жозепа Борреля. «Литва ни в чем не виновата, она... выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам. При этом Боррель подчеркнул, что никакой блокады Калининграда нет, ведь «остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен».

«Евросоюз вообще давно нуждается в ремонте, так что можно начать его делать с видоизменения некоторых конструкций в его восточной части»,

– заметил депутат Госдумы от Калининграда Андрей Колесник. По мнению парламентария, «Литву надо начать игнорировать, как государство, и делать то, что нам нужно». «Мы вообще-то зря изначально уступили им воздушное пространство и начали летать не через их территорию, а в обход. А они сочли это слабостью и стали дальше залазить на шею. В целом, если интересам России это будет соответствовать – продавить силой железнодорожный путь через Литву, пробить коридор», – подчеркнул собеседник.

Калининградский политолог Носович считает, что в ответ на блокаду Калининграда Россия может денонсировать договор с Литовской республикой о границе от 2003 года – и таким образом рубежи Литвы окажутся де-юре в подвешенном состоянии. Эксперт напоминает, что границы прибалтийской республики в их нынешнем виде появились после вхождения ее в состав СССР в 1940 году, в то время как современная Литва считает себя правопреемницей довоенной Литовской республики 1918-1940 годов. «К упомянутым границам относится... полоса земли между Калининградской областью и Белоруссией», – указал Носович. Политолог ссылается на мнение профессора Калининградского университета имени Канта Александра Золова, который напоминает о том, что часть территорий были переданы от Белорусской ССР к Литовской ССР. «А теперь вопрос. В Литве хотя бы приблизительно отдают себе отчет, на что они идут, соглашаясь участвовать в этой игре на повышение между Западом и Россией?», – добавил Носович.

По мнению Колташова, Россия могла бы начать с того, чтобы с первого дня фиксировать и считать все дополнительные расходы, и затем выставить Литве счет. «Учитывая, что итоговый экономический ущерб будет нанесен нескольким миллионам человек, то

счет может оказаться таким, который Литва не будет никогда в состоянии покрыть.

Это, в свою очередь, вполне может вызвать массовые выступления литовцев, поскольку они уже сейчас очень негативно воспринимают участие властей страны в санкционной атаке на Россию», – заметил он.

Аналитик добавил, что последней стадией всех событий в этом споре может стать силовое решение России. «Москва вполне вправе заявить: блокада Калининграда нарушает все основные международные нормы. Поэтому Россия может принять решение военной силой пробить железнодорожный коридор через Литву, взяв под контроль те ветки, по которым идет доставка грузов в самый западный российский регион, а также центры принятия решений в Вильнюсе – чтобы никакие грузы не пересекались. И тут уже нет разницы – НАТО не НАТО, ЕС не ЕС. По сути только такой ответ Москвы будет адекватным тому дерзкому поведению чрезвычайно малозначимого государства, да к тому же полностью зависимого от США и ЕС в плане правосубъектности и в принятии решений», – отметил собеседник.

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