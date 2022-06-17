|
17 июня, пятница | Последнее обновление — 22:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров
Разделы
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
Подробности...
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
Подробности...
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров с завтрашнего дня, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».
Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.
«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона и будут добиваться пересмотра», – заявил Алиханов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.
Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
|
|
Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Канаде заявили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране, передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», – приводит передает ТАСС со ссылкой на Reuters выдержки из документа, которого пока нет ни на сайте ведомства, ни в соцсетях.
Во вторник, 14 июня, Газпром сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
15 июня Газпром заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна снизиться еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для «Северного потока» на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для «Северного потока» возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против Газпрома, теперь Siemens не может забрать отремонтированные для Газпрома двигатели, пояснил он.
В Кремле также подчеркивали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Между тем, цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
|
|
Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Министр Решетников призвал «купить время» для перестройки экономики России
России нужно «купить время» для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии ПМЭФ-2022.
Он сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. «Ту практику, которую мы в COVID наработали: методы, подходы к принятию решений, ту скорость и готовность идти на серьезные шаги – мы действительно все это использовали и в этой ситуации», – цитирует РИА «Новости» Решетникова.
«Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести – в общем, она совсем другая будет. И наша задача – также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка», – сказал министр.
Он отметил, что для России сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия. «Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам – те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования – все это имеет принципиально другой формат», – подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников указал, что какие будут модели будущего и какая будет структура будущего, зависит от тех решений, которые сейчас принимаются.
Министр также сообщил, что Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
«Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Центральный банк недавно уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону», – заявил Решетников.
Ранее Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14–17%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
IKEA объявила о продаже фабрик в России
|
|
Шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях и оставит розничный бизнес в России на паузе. Компания заявила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», – передает ТАСС сообщение компании.
В IKEA сообщили РИА «Новости», что компания организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах.
«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах – сотрудникам и клиентам», – сказал представитель ретейлера.
В компании уточнили, что сроки проведения будут анонсированы на сайте.
В сообщении Группы компаний «Ингка» говорится, что торговые центры «Мега» продолжат работу, несмотря на уход компании IKEA. «Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу», – говорится в заявлении.
Напомним, 3 марта шведская компания IKEA приостановила свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России
|
|
У Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022.
«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и – мое мнение – большинство из них должны быть сняты», – цитирует «Коммерсант» Набиуллину.
По ее словам, регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов к фондовому рынку. «Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас»,– подчеркнула она.
Набиуллина ответила отрицательно на вопрос о том, может ли быть запрещен оборот в России долларов и евро. Председатель ЦБ России также отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут, передает ТАСС.
Также она заявила, что устойчивость финансовой системы является безусловной ценностью.
«Устойчивость финансовой системы – это безусловная ценность. Это то, что не должно меняться. Устойчивость финансовой системы – это очень важно, и мы будет за этим следить безусловно», – подчеркнула Набиуллина.
Также она отметила, что сейчас перед финансовой системой страны стоит достаточно срочная задача по созданию новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве.
«О том, что должно меняться, и то, какие задачи перед финансовой системой стоят. Первое, и достаточно срочное, – это создание всей системы международных расчетов», – заявила глава ЦБ, уточнив, что новая система международных расчетов должна быть основана на партнерствах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.
Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
Ранее Набиуллина опровергла принудительную конвертацию валютных счетов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гражданская авиация получит более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
Российская гражданская авиация получит более 1 тыс. отечественных самолетов до 2030 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – заявил Мантуров в интервью ТАСС.
По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New, на которых будет больше российских комплектующих, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 70 Ту-214, а также 12 Ил-96-300.
Также к этому сроку планируется поставить свыше 760 вертолетов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту
|
|
Сбербанк предложил расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Наше предложение – новые виды деятельности. Уже упомянуты нежилые помещения, мы полностью поддерживаем. Второе – это продажа товаров и параллельный импорт», – сказал он, выступая в рамках ПМЭФ, передает РИА «Новости».
Попов заявил, что это сейчас будет востребованным механизмом у предприятий, поскольку им нужен легальный способ покупки товаров.
«Параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя. Для этого нужен налоговый режим, чтобы предприятия могли провести легальную закупку у частного лица какого-то товара», – пояснил он журналистам.
Также Сбербанк предлагает ежегодно индексировать максимальный доход, который облагается налогом, на размер инфляции. Сейчас этот лимит составляет 2,4 млн рублей в год.
Налоговый режим для самозанятых на профессиональный доход позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности.
Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиянам пообещали новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» с октября
У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика»: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.
С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей – операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.
В пресс-службе платежной системы «Мир» сообщили, что планируют предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.
«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», – пояснили в национальной платежной системе.
«Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», – сообщили в банке «Открытие», в котором планируют внедрять такой способ оплаты. В кредитной организации уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов: в мобильном приложении банка и в MirPay.
В начале марта компания Apple заявила о прекращении работы платежного сервиса Apple Pay. После этого российские пользователи подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
Добавим также, что в начале июня у российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.
Силуанов предостерег от превращения бюджетного «лекарства» в наркотик
|
|
Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения, важно найти баланс, чтобы бюджетное «лекарство» не превращалось в наркотик для экономики, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».
«Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент, с одной стороны, и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давайте больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности», – передает РИА «Новости» его слова.
Силуанов добавил, что масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. «Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан», – объяснил он.
Также министр подчеркнул, что «такое бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести».
По его словам, глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу «свой-чужой». «Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что «свой-чужой». Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь», – отметил он.
Кроме того, Силуанов пояснил, что «не надо замыкаться». «Ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя», – сказал он.
По мнению главы Минфина, России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности.
«Нам нужна сейчас собственная, как раньше была новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности. Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности», – сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее в Минфине заявили, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пенсионные фонды США оказались под угрозой убытков из-за санкций против России
Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, пишет Bloomberg.
По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 трлн долларов, донесли до министерства финансов, что «пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения», передает Прайм.
Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.
Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит России сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит ее возможности «для финансирования боевых действий на Украине».
Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не выдерживают собственных санкций против России. По его словам, там это уже поняли, но бояться признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Мантуров об уходе IKEA: Жалко у пчелки
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на просьбу прокомментировать уход шведской компании IKEA из России.
Министра спросили, жалко ли ему, что из страны ушла IKEA.
«Жалко у пчелки!» – приводит ответ Мантурова ФАН.
Напомним, шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания заявила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
Газета ВЗГЛЯД писала, какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA.
Песков предрек потерю доверия к Западу в случае передачи активов России Киеву
США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву.
«США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России. Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава Минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Мишустин назвал глобальную цель правительства
Глобальная цель работы правительства сейчас – обеспечение экономического суверенитета страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему основных направлений экономической политики в условиях санкций.
«Сейчас перед нами новые задачи, среди них – определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей с вами работы – обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.
Мишустин отметил, что российская экономика плавно адаптируется к новым вызовам. «(...) Сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», – перечислил председатель правительства.
По его мнению, «в целом можно сказать, что на данном этапе экономика справляется с санкционным давлением».
Глава Кабмина добавил, что направленные против России действия Запада ударили по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от пандемии. «Уже давно ни наша, ни международная экономика не сталкивались с подобными вызовами. Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия, к серьезным дисбалансам в структуре спроса и предложения по другим важным товарам», – констатировал он.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Постпред России в ЕС усомнился в снятии санкций после прекращения спецоперации на Украине
Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное, что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», – цитирует РИА «Новости» Чижова.
Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону.
До этого Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|