Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области

О блокаде Калининградской области не идет и речи, транзит товаров, не попадающих под санкции, нормально функционирует, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Посла вызвали во вторник в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область, передает ТАСС.

«Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально», – сказал Эдерер.

Он также добавил, что в ходе визита в МИД выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины.

В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.

Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.