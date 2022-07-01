Эксперт: Германия указала Литве на нежелание воевать с Россией

«Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Берлина их одернули, что дальше идти не следует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецкой прессы о возмущении правительства Шольца литовской блокадой Калининграда.

«Мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ, поскольку публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно просто – в Берлине не хотят войны с Россией», – отметил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.

«Литва ведет себя, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Германии их одернули, что дальше идти не следует», – заметил эксперт.

Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов – российский гарнизон мог быть выведены с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник высказал версию, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем, или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Причем, Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом, решили сообщить всему миру об этом через «Шпигель». Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».

Ранее онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.

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