Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград

Россия готова ответить на блокировку транзита в Калининград в случае сохранения ограничений, заявил зампред Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране, и на эту угрозу мы вынуждены будем, если она сохранится, давать ответ. Ответ, прежде всего, в экономической плоскости», – передает его слова ТАСС.

Медведев добавил, что решение блокировать транзит грузов в Калининград «прилетело в Литву из-за океана». По его словам, Литве «никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать, во всяком случае, публикаций на эту тему не было».

«Скорее всего, это прилетело из-за океана либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», – заключил зампред Совета безопасности.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены.

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