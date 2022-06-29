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В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
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Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.
Эшфорд отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава России, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. Она выразила уверенность, что Брюссель изначально должен был не допустить проблему, сделав для региона исключение в санкционном пакете, передает РИА «Новости».
«Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», – сказала Эшфорд. Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград
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Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.
По его словам, консультация состоялась в свете обновления рекомендаций ЕК по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.
Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда.
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Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»
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Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.
Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».
«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.
Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.
«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
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Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В США действия Литвы по Калининграду назвали ловушкой для НАТО
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Литва заманила НАТО в конфликт, который не отвечает его интересам, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.
«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», – передает РИА «Новости» ее слова.
Эшфорд отметила, что политика Литвы показывает, насколько Вильнюс больше склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели его партнеры во Франции, Германии или США.
Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Турция согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО
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НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, детали пока не разглашаются, сообщила пресс-служба НАТО.
«Состоится церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», – отметила пресс-служба, передает ТАСС.
Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщил гостелеканал TRT Haber, который привел видео с церемонии подписания. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.
По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.
Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией
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Швеция и Финляндия обязались сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщили в канцелярии президента Турции.
«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника канцелярии президента Турции.
Кроме того, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности. «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области», – сообщили в канцелярии президента Турции.
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.
Запрет наложили на ввоз водки, джина, виски, ликера. Под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram.
Отмечается, что алкоголь нельзя будет ввозить в Финляндию ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок. Запрет распространяется и на магазины беспошлинной торговли «duty free» на границе между Финляндией и Россией.
«На долю привезенных из-за границы в Финляндию алкогольных напитков приходится около 14% общего потребления», – пишет издание.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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В ЛНР рассказали о планах Киева разместить базы НАТО в Харьковской области и ДНР
Киев хотел предоставить место под базы НАТО в Харьковской области и Донецкой республике сразу после масштабного наступления на Донбасс, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Они [базы НАТО] должны были появиться в Купянске (город в Харьковской области – прим. ВЗГЛЯД) и на южном направлении. Это Мариуполь и Бердянск», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, строительство планировалось начать «сразу после полномасштабного наступления на Донбасс, запланированного на февраль 2022 года».
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.
Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО
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Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.
«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.
Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Белый дом: Новая концепция НАТО будет содержать «жесткую» риторику в адрес Китая
США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жестких» формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
«Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того», – сказал представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.
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Названа численность группировки НАТО у границ России
Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна - Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.
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В Совфеде оценили намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе «не улучшит» их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории «они будут набирать себе проблем».
Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: «Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их».
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Историки рассказали, как греки обменяли независимость на билет в НАТО
Вмешавшись в гражданскую войну США практически превратили Грецию в свою колонию, а позже семь лет поддерживали в стране диктаторский режим, рассказали эксперты Музея НАТО.
«После Второй мировой войны, действуя под лозунгом спасения страны от коммунизма, американцы установили практически полный контроль за экономикой, государственным планированием и реорганизацией вооруженных сил Греции. В обмен на регулярную финансовую и военную поддержку США получили нового союзника для НАТО, а также широкие возможности для использования территории Греции в военных целях. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» рассказывают об истинных мотивах вмешательства США во внутреннюю, да и внешнюю политику Греции», – отмечается в материале на сайте музея.
Полномасштабное вмешательство США в гражданскую войну в Греции началось весной 1947 года после провозглашения «доктрины Трумэна», которая обозначила намерение США бороться с распространением «мирового коммунизма» всевозможными методами и по всему миру. Греции было срочно выделено 400 млн долларов, говорят историки.
При этом, по словам экспертов, пропорционально финансовой поддержке росло и влияние США в стране. Уже в ноябре 1947 г. в записке «Американской миссии помощи Греции» (AMAG) Госдепартаменту отмечалось: «Мы установили практически полный контроль за национальным бюджетом, налогообложением, печатанием денег, ценовой политикой и политикой в области заработной платы, государственным планированием…, а также экспортом и импортом... вектором реорганизации вооруженных сил».
«Гражданская война в Греции закончилась в 1949 г. полным поражением левых сил. Расходы США на «спасение Греции от коммунистов» были велики, но итоговый результат оправдал эти военно-политические «инвестиции». Важнейшим итогом стало то, что 18 февраля 1952 г. Греция (вместе с Турцией) вступила в НАТО. Это было так называемое «первое расширение» Североатлантического альянса», – продолжили историки.
Географически обе страны Восточного Средиземноморья не имели прямого отношения к «оборонительным целям» в Северной Атлантике. Однако это расширение и создание новой зоны ответственности очень хорошо вписывалось в контекст набиравшей обороты холодной войны и глобальной борьбы с влиянием Советского Союза.
Более того, в 1953 г. был подписан первый договор, по которому США получили возможность использовать территорию Греции в военных целях. Это позволило Пентагону получить крупную военно-морскую базу в заливе Суда на острове Крит, равно как десятки других значимых военных объектов. В обмен на это Греция за пять десятилетий после 1946 г. получила от США экономической и военной помощи на сумму в 11,2 млрд долларов.
После 1963 г. обострился конфликт вокруг острова Кипр, получившего независимость от Великобритании в 1960 г. Анкара претендовала на создание на острове отдельного государства для турецкого населения и/или присоединения части острова к Турции. А среди греков-киприотов были сильны настроения в пользу «Энозиса» – воссоединения с Грецией. Многое зависело от позиции США. Сложность для Вашингтона состояла в том, что и Турция, и Греция были союзниками по НАТО. Но Турция считалась более сильным и нужным союзником на южном фланге альянса, чем Греция, что и определило позицию США в конфликте, пишут эксперты музея.
Об отношении к Греции и прочим малым союзникам по НАТО красноречиво говорит цитата президент США Линдона Джонсона: «В задницу ваш Парламент и вашу Конституцию!». Так он ответил на опасения греческого посла относительно предложенного Вашингтоном плана разрешения кипрского конфликта, который противоречил Конституции страны и позиции парламента. Джонсон добавил: «…Греки получают от нас много добротных американских долларов, господин посол. Если ваш премьер-министр разглагольствует о демократии, парламенте и конституции, то он, его парламент и его конституция долго не продержатся».
«В чем-то президент США оказался прав: вскоре в Греции обострилась борьба политических сил, возник правительственный кризис, а затем целых два антиконституционных заговора. Один из них Вашингтон поддержал, и в 1967 году к власти пришла военная хунта «черных полковников». Семь лет этого диктаторского режима стали для Греции временем откровенного антидемократизма, расправ с политическими противниками и общегосударственного террора. Но США это не волновало, Америка поддерживала «полковников» оружием и деньгами до самого падения режима, ведь хунта демонстрировала главное для США – «беспримерный антикоммунизм», – заключили историки.
Ранее эксперты Музея НАТО рассказали, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подчинили себе албанские военные базы и включили Албанию в сам военный блок.