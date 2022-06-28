Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»

Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».

«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.

Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».

«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.

Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.

«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.

Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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