|
|
Премьер Венгрии назвал санкционную политику Европы «выстрелом себе в легкие»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.
«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад. Он добавил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он работает, показывают, что из-за «комбинированного эффекта» от санкционной политики и конфликта на Украине «экономика Европы начинает сжиматься».
Ранее в Москве предупредили, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел момент, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
|
|
Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
|
|
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.
«Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.
Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».
«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян
В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».
Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград
|
|
«Выводы о разрешении ситуации с транзитом делать пока преждевременно. Нам говорят об очередном пакете санкций и при этом предлагают радоваться тому, что возможно разблокируют транзит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее, по данным СМИ, России и ЕС удалось договориться о транзите грузов в Калининград, однако позиция Литвы по этому вопросу остается неизвестной.
«Пока мы не видели соглашение между Россией и ЕС. Но то, что было озвучено, мне не кажется поводом для оптимизма. Если речь действительно идет о том, что для Калининградской области будут сделаны исключения в седьмом пакете санкций, то главная новость тут не про Калининград, а про то, что будет седьмой пакет санкций», – рассказал политолог, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«Нам предложено радоваться возвращению транзита в Калининградскую область, не зная, кого и как могут задеть новые санкции. Со стороны Евросоюза это очень сомнительная уступка, которая на самом деле может быть ужесточением позиции Брюсселя», – полагает эксперт.
«А что касается Литвы, то ее позиция будет зависеть от того, какие санкции будут введены против России в седьмом пакете. Если ястребиную политику восточноевропейских деятелей это удовлетворит, то тогда Вильнюс может разрешить транзит», – отметил собеседник.
Рассуждая о том, сможет Литва по примеру Венгрии ветировать какие-либо решения в ЕС, Носович отметил, что «у Литвы и Венгрии есть серьезная разница в весе внутри Евросоюза».
«Венгрия под руководством Виктора Орбана за 10 лет сумела добиться некоторой автономии для себя в части проведения независимой внешней политики с учетом своих национальных интересов. И это несмотря на то, что она остается дотационной восточноевропейской страной и финансово зависит от Брюсселя», – сказал он.
«Литва же к этому, в принципе, не стремится. Политическое руководство страны подчиняет всю свою внешнюю политику интересам НАТО, ЕС и США. Поэтому с Литвой переговорный процесс будет принципиально иным, чем с Венгрией», – отметил политолог. «Мы увидим скорее попытку успокоить раскапризничавшегося ребенка, который абсолютно зависим от взрослых, но по-плохому или грубо с ним тоже нельзя себя вести», – добавил он.
В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич полагает, что развивающаяся ситуация с транзитом через Литву может быть «многоходовкой Вильнюса и Евросоюза».
«Брюссель говорит, что он сделал все возможное и пошел якобы на уступки России, но Литва тормозит реализацию договоренностей. А Вильнюс, в свою очередь, кивает на Брюссель и говорит, что Евросоюз что-то не учел. России, в общем-то, все равно, кто в этом виноват. Наша задача – обеспечить транзит. И пока губернатор Алиханов не доложит президенту Путину о том, что транзит восстановлен в полном объеме – радоваться преждевременно», – заключил Межевич.
В среду источники сообщили о том, что между ЕС и Россией достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область. По данным издания «Известия», Евросоюз предоставил Москве документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Накануне глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности новых санкций ЕС против России
Евросоюз планирует включить в список 50 физических и юридических лиц из России в новом пакете санкций, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Новый пакет санкций Евросоюза против России планируется принять на следующей неделе, в него могут включить 50 физических и юридических лиц, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа
|
|
Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.
«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.
Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.
Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп США заявил об отсутствии блокады Калининграда
|
|
Так называемой блокады Калининграда нет и никогда не было, между основной частью России и Калининградом по различным маршрутам продолжаются пассажирские перевозки, перевозка гуманитарных грузов и большей части другой продукции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы приветствуем объявление ЕК <…>. Мы ценим беспрецедентные экономические меры, в которых наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединились к нам. Мы приветствуем применение членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с указаниями ЕС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«Важно отметить, что сейчас нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. По различным маршрутам между основной частью России и Калининградом продолжаются пассажирские перевозки, а также [перевозка] гуманитарных грузов и большей части другой продукции», – утверждал представитель Госдепартамента.
В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России, разрешив железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов». При этом Еврокомиссия запретила транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. ЕК также обязала членов ЕС следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Кроме того, ЕК ограничила объем транзита между основной частью России и Калининградом средним значением такового за последние три года. Глава Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что решение ЕС является лишь первым шагом в снятии проблемы, Россия будет добиваться полного снятия ограничений.
Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки, призвав «набраться терпения». Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В прошлую пятницу в МИД предупреждали, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Глава Калининградской области Антон Алиханов предлагал в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он также пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО заявили о планах по контролю за передачей вооружения Украине
Североатлантический альянс и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Киеву оружия, они опасаются попадания вооружений на черный рынок, пишут СМИ.
Несколько стран НАТО обсуждают с Киевом возможность создания системы слежения за поставками оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.
«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране», – сказал один из собеседников.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявляла, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин: Россия заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии
Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – заявил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
«Пусть сам [глава Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.
Поверенный России заявил, что Литва сдает назад в вопросе транзита в Калининград
Власти Литвы понимают, что в вопросе ограничения транзита грузов в Калининград нужно сделать несколько шагов назад, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
«В целом властями было воспринято известие спокойно, подчеркивают, что принимали участие в процедуре выработки окончательного решения», – передает ТАСС, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскосмос и ЕКА начали изучать возможность возврата оборудования друг другу
Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос рассматривают варианты возвращения российского оборудования, предназначавшегося для миссии ExoMars, сообщили в госкорпорации.
«В настоящее время специалистами госкорпорации «Роскосмос» и ЕКА прорабатываются варианты возврата в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврата в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ТАСС.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars.
Эксперт рассказал об оставшихся проблемах с калининградским транзитом
|
|
«Решение Еврокомиссии разблокировать транзит в Калининград на определенных условиях смягчит проблему, но не решит ее. Москва будет добиваться полной свободы доставки грузов в свой регион», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России.
«Вопрос о транзите еще не закрыт. Внешний контроль над обеспечением собственной территории ни для какого сильного государства не может быть приемлемым. Думаю, в скором времени мы узнаем, есть ли у Москвы в арсенале какие-то инструменты воздействия на Вильнюс», – сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Европейская комиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России. Отмечается, что ЕК не запрещает железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов».
При этом запрещается транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. Члены ЕС должны следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Объем транзита должен оставаться в пределах исторических средних значений за последние три года.
Ремизов напомнил, что Литва уже одобрила такие условия ЕК. Но даже если сейчас решение условно устроит и Россию, то как только у нее возникнут возможности для усиления давления на Европу – Москва их использует, полагает собеседник.
«В данный момент Россия, вероятнее всего, больше даже вынужденно примет статус-кво по калининградскому транзиту, – считает Ремизов. – Но в дальнейшем, когда окна уязвимости по Украине закроются, можно будет возобновить давление на ЕС в этом вопросе. Очевидно, что сейчас невозможно вести наступление по нескольким направлениями сразу: дипломатическим и военным».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград являются полным произволом, не основаны на нормах права и нарушают суверенитет России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД ранее оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое
Темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Так, 11 июля европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ, наоборот, вырос – с 17 до 76 млн кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти вдвое – до 0,25% с около 0,5%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля, пишет ТАСС.
Отмечается, что запасы газа в хранилищах Европы на 11 июля выросли до 62,34% – на 1,43 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа.
В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ в Португалии и Польше – они достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции – на 68,37%, Италии – на 64,83%, Нидерландов – на 56,91%, Болгарии – на 37,87%, Дании – на 81,23%, Венгрии – на 44,17%, Австрии – на 48,5%, Чехии – на 72,85%, Бельгии – на 65,01%, Латвии – на 47,59%.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов, Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД сочли рискованным введение «ценового потолка» на российские энергоносители
Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, «теоретически страны Запада могут попытаться ввести «ценовой потолок» за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России», передает РИА «Новости».
«Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», – сказал Биричевский.
При этом дипломат добавил, что в нынешней обстановке «сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации». Так, с одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок российского газа. С другой – виден стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев.
«На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких «ценовых потолков». При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД