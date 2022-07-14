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МИД Германии исключил смягчение санкций против России в обмен на газ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы, введенных в связи с событиями на Украине, в обмен на поставки газа из России.
Даже такой шаг, по мнению Бербок, не обеспечил бы поставки газа из России. «Но нас бы шантажировали вдвойне», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства ФРГ dpa. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней (в Германии) нуждается». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», – приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.
В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС, замедлению всей экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ в среду предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
Напомним, в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск прекратились поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу «Северный поток». Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу. В Канаде заявили, что могут отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.
Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.
«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.
«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.
«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.
«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.
«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.
«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве
Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.
Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.
«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.
Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.
Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.
Польша закончила подсчет военных репараций для предъявления Германии
Польша завершила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии, теперь страна занимается переводом отчета, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», – сказал Моравецкий, отметив, что подсчеты длились четыре года, передает РИА «Новости».
По его словам, комплексный доклад готовится уже около четырех лет. «Он должен показать уровень не только совершенных немцами военных преступлений, но и разрушений», – отметил премьер.
Также он сообщил о планах показать всю документацию – как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета.
Но польский политик не стал называть точную сумму, которую власти страны потребуют от Германии в качестве репараций.
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Жителей Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ
Цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза, заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.
«На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его предупреждение.
По словам Мюллера, «для тех, кто сейчас получает счета за отопление, размер авансовых платежей уже удваивается, хотя последствия войны на Украине в них вообще не учтены». При этом на 2023 год потребителям следует настроиться как минимум на увеличение суммы втрое.
Глава BNetzA отметил, что «абсолютно реалистично», что клиентам, которые сейчас платят за газ 1500 евро в год, придется платить 4500 евро и больше. «На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – подчеркнул он.
Мюллер отметил, что сейчас около половины газовых отопительных котлов в Германии плохо отрегулированы и что при небольших усилиях можно добиться «большой экономии». По его словам, «не очень вероятным» является вариант, при котором частные домохозяйства могут вообще оказаться без газа.
«Даже при наихудшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии или Нидерландах, а затем – непосредственно с терминалов на побережье ФРГ», – добавил он.
Глава BNetzA заверил, что в случае нехватки газа частные домохозяйства будут снабжаться им не в первоочередном порядке. По словам Мюллера, немецкое и европейское законодательства предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Венгрия отказалась обсуждать санкции против Газпрома и запрет на газ из России
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Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпрома или Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе... По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение Газпромбанка в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против Газпрома или Газпромбанка», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие.
Напомним, в июне премьер-министр Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. В том же месяце глава МИД Венгрии сообщил, что поставки в страну газа по южному маршруту проходят без проблем. В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и 1 млрд – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Зеленский осудил возвращение Канадой турбины для «Северного потока»
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».
Зеленский отметил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа
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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.
«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.
Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.
Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.
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Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
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В Германии назвали сроки отказа от российских угля и нефти
Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти, сообщил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.
«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости – дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.
Кукис также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, по его словам, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ.
При этом эксперт признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из России.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Вскоре после приостановки работы газопровода британская газета The Times опубликовала материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами, предложив им «принимать этой зимой ванну с друзьями» или «намыливаться без воды». Кроме того, оказалось мнение, что президент Владимир Путин «может сломать для нас Евросоюз – когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, не будет ни одного сожалеющего об этом человека».
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СМИ: Германия ведет переговоры с Shell о замене российского газа
Власти Германии ведут переговоры с некоторыми ведущими мировыми поставщиками сжиженного природного газа, включая энергетического гиганта Shell, о замене российского газа.
Правительство страны стремится начать импорт СПГ уже зимой, сейчас же ведет переговоры с несколькими компаниями о долгосрочных контактах, сообщает Ридус со ссылкой на Bloomberg.
Также Германия в качестве альтернативы рассматривает возможность подписания дополнительных сделок с американским экспортером Venture Global LNG. По словам экономиста и помощника канцлера Германии Олафа Шольца Йорга Кукиса, он провел переговоры о потенциальных закупках в Сиднее. Производителей называть он не стал.
Ранее Кукис сообщил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
СМИ: Канада может отремонтировать пять турбин для «Северного потока»
Оттава может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает издание Globe and Mail.
По информации источников газеты, МИД Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент, передает Прайм.
Ранее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», находится на пути в Европу.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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В Запорожской области заявили о планах по восстановлению газоснабжения через Бердянск
Снабжение газом Запорожской области через Бердянск планируется восстановить к осени, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Также мы проработали проект прокладки газовой трубы из Бердянска, и это будет сделано в ближайший месяц-полтора», – заявил Балицкий в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, на хлебокомбинате установлены емкости со сжиженным газом, который поставляется с Крыма. Хлебокомбинатам и другим предприятиям планируется компенсировать затраты на газ, в чем будет помогать и Россия.
Ранее Балицкий заявлял, что власти региона решили снизить тариф на электроэнергию в регионе.
Германия не исключила нехватки газа осенью и зимой
Вице-канцлер и глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может сказать, продолжатся ли поставки газа из России после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток».
Хабек заявил, что у него «нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии». По его словам, «возможность существует», но «шанс, что этого не произойдет, тоже есть». Хабек сказал, что «придется подождать и посмотреть», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Как заявил вице-канцлер, сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой возникнет нехватка газа. По его словам, «если невозможно получить больше газа на рынке», Германии «просто нужно еще существеннее снизить потребление». Он заявил, что для этого есть различные варианты.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Lufthansa отменила две тысячи рейсов до сентября
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa отменяет порядка 2 тыс. рейсов до конца летнего периода из-за нехватки персонала и забастовок, сообщил представитель компании.
Отмены связаны с обслуживающим персоналом, они должны стабилизировать расписание, это затронет рейсы в узловых аэропортах Франкфурта и Мюнхена, сообщили в компании агентству DPA, передает РИА «Новости».
Профсоюз компании потребовал повысить заплаты минимум на 350 евро для смягчения роста инфляции. Перевозчик уже в третий раз за лето отменяет часть рейсов, первая отмена была в начале июля – отменили порядка 3 тыс. рейсов. Позже было отменено около 770 рейсов.
В начале апреля Lufthansa отменила рейсы в Россию до 30 июня.