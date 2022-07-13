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СМИ: Канада может отремонтировать пять турбин для «Северного потока»
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Оттава может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает издание Globe and Mail.
По информации источников газеты, МИД Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент, передает Прайм.
Ранее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», находится на пути в Европу.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.
Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.
«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.
«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.
«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.
«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.
«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.
«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
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Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу с началом газовых суток в 7.00 мск прекратились, следует из данных оператора магистрали – компании Nord Stream AG.
Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника) составила около 63,4 млн кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки, пишет РИА «Новости».
Поставки по маршруту транзитом через украинскую территорию ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку газа через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 млн кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.
Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».
Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв Холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Шольц приветствует решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение канадских властей передать газовую турбину для трубопровода «Северный поток».
«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», – цитирует Шольца издание Welt, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью
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Вопрос обеспечения ФРГ энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц.
«На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет», – сообщил он в видеообращении, передает РИА «Новости».
По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.
Ранее газета «Бильд» со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
В Германии сообщили о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»
Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
«С сегодняшнего дня «Северный поток» обслуживается Газпромом. Таким образом, потоки газа по «Северному потоку» в настоящее время составляют 0%», – отмечается в опубликованном в понедельник отчете регулятора о ситуации с газоснабжением страны, сообщает ТАСС.
При этом указывается, что работы по техническому обслуживанию трубопровода продлятся до 21 июля, в этот период газ по «Северному потоку» из России в Германию поставляться не будет», – подчеркнул регулятор.
«Работы по техническому обслуживанию трубопровода проводятся ежегодно и были объявлены. Рынок ожидал, что можно будет хранить меньше газа. Ситуация с подачей газа стабильная, сбоев в работе сетевых операторов не зафиксировано», – говорится в сообщении.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Напомним, 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
В Германии назвали сроки отказа от российских угля и нефти
Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти, сообщил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.
«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости – дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.
Кукис также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, по его словам, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ.
При этом эксперт признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из России.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Вскоре после приостановки работы газопровода британская газета The Times опубликовала материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами, предложив им «принимать этой зимой ванну с друзьями» или «намыливаться без воды». Кроме того, оказалось мнение, что президент Владимир Путин «может сломать для нас Евросоюз – когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, не будет ни одного сожалеющего об этом человека».
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На Украине разочарованы решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве и выразил ему разочарование из-за решения вернуть ФРГ отремонтированную турбину, предназначенную для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток – 1».
«11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока – 1», – приводит комментарий пресс-службы внешнеполитического ведомства ТАСС.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Позже стало известно, что США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1».
Напомним, 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки
Siemens сообщила, что решение Канады доставить турбину из ее ремонтного цеха в Германию стало первым необходимым шагом для возвращения этой турбины на российский трубопровод, которым она управляет, сообщает Reuters.
«Политическое решение об экспорте – необходимый и важный шаг для доставки турбины. Сейчас наши эксперты интенсивно работают над получением дальнейших необходимых разрешений и выстраиванием логистики», – передает Прайм заявление Siemens Energy.
Также отмечается, что компания намерена сделать это в кратчайшие сроки.
«Среди прочих шагов – предусмотренные законом процедуры контроля экспорта и импорта. Наша цель – как можно скорее доставить турбину в место ее работы», – добавили в компании.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1»
Соединенные Штаты поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, предназначенную для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток – 1», говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе «Северный поток – 1», – приводит документ ТАСС.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
В ЕК не увидели нарушений санкций ЕС в возврате турбины для «Северного потока»
Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Возврат Канадой турбины (для газопровода «Северный поток») не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», – цитирует его ТАСС.
Представитель ЕК отметил, что «ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» – очень серьезна» и что Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ.
«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», – добавил он.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».