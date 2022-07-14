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В ЕК предрекли рецессию в ЕС в случае отказа от российского газа
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Отключение Евросоюза от российского газа нельзя исключить, это станет опасным сценарием, приведет к рецессии в ЕС, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе.
«Серьезный сценарий прерывания поставок российского газа уже нельзя исключить. Это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности», – передает ТАСС его слова.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало ивзвестно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
В Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Спикер МИД Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
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Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве
Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.
Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.
«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.
Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.
Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.
США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Венгрия отказалась обсуждать санкции против Газпрома и запрет на газ из России
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Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против Газпрома или Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе... По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение Газпромбанка в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против Газпрома или Газпромбанка», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие.
Напомним, в июне премьер-министр Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. В том же месяце глава МИД Венгрии сообщил, что поставки в страну газа по южному маршруту проходят без проблем. В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и 1 млрд – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Зеленский осудил возвращение Канадой турбины для «Северного потока»
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».
Зеленский отметил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Эксперты оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград
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«Выводы о разрешении ситуации с транзитом делать пока преждевременно. Нам говорят об очередном пакете санкций и при этом предлагают радоваться тому, что возможно разблокируют транзит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее, по данным СМИ, России и ЕС удалось договориться о транзите грузов в Калининград, однако позиция Литвы по этому вопросу остается неизвестной.
«Пока мы не видели соглашение между Россией и ЕС. Но то, что было озвучено, мне не кажется поводом для оптимизма. Если речь действительно идет о том, что для Калининградской области будут сделаны исключения в седьмом пакете санкций, то главная новость тут не про Калининград, а про то, что будет седьмой пакет санкций», – рассказал политолог, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«Нам предложено радоваться возвращению транзита в Калининградскую область, не зная, кого и как могут задеть новые санкции. Со стороны Евросоюза это очень сомнительная уступка, которая на самом деле может быть ужесточением позиции Брюсселя», – полагает эксперт.
«А что касается Литвы, то ее позиция будет зависеть от того, какие санкции будут введены против России в седьмом пакете. Если ястребиную политику восточноевропейских деятелей это удовлетворит, то тогда Вильнюс может разрешить транзит», – отметил собеседник.
Рассуждая о том, сможет Литва по примеру Венгрии ветировать какие-либо решения в ЕС, Носович отметил, что «у Литвы и Венгрии есть серьезная разница в весе внутри Евросоюза».
«Венгрия под руководством Виктора Орбана за 10 лет сумела добиться некоторой автономии для себя в части проведения независимой внешней политики с учетом своих национальных интересов. И это несмотря на то, что она остается дотационной восточноевропейской страной и финансово зависит от Брюсселя», – сказал он.
«Литва же к этому, в принципе, не стремится. Политическое руководство страны подчиняет всю свою внешнюю политику интересам НАТО, ЕС и США. Поэтому с Литвой переговорный процесс будет принципиально иным, чем с Венгрией», – отметил политолог. «Мы увидим скорее попытку успокоить раскапризничавшегося ребенка, который абсолютно зависим от взрослых, но по-плохому или грубо с ним тоже нельзя себя вести», – добавил он.
В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич полагает, что развивающаяся ситуация с транзитом через Литву может быть «многоходовкой Вильнюса и Евросоюза».
«Брюссель говорит, что он сделал все возможное и пошел якобы на уступки России, но Литва тормозит реализацию договоренностей. А Вильнюс, в свою очередь, кивает на Брюссель и говорит, что Евросоюз что-то не учел. России, в общем-то, все равно, кто в этом виноват. Наша задача – обеспечить транзит. И пока губернатор Алиханов не доложит президенту Путину о том, что транзит восстановлен в полном объеме – радоваться преждевременно», – заключил Межевич.
В среду источники сообщили о том, что между ЕС и Россией достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область. По данным издания «Известия», Евросоюз предоставил Москве документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Накануне глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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В НАТО заявили о планах по контролю за передачей вооружения Украине
Североатлантический альянс и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Киеву оружия, они опасаются попадания вооружений на черный рынок, пишут СМИ.
Несколько стран НАТО обсуждают с Киевом возможность создания системы слежения за поставками оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.
«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране», – сказал один из собеседников.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявляла, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.
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Рогозин: Россия заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии
Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – заявил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
«Пусть сам [глава Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.
Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа
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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.
«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.
Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.
Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.
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Госдеп США заявил об отсутствии блокады Калининграда
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Так называемой блокады Калининграда нет и никогда не было, между основной частью России и Калининградом по различным маршрутам продолжаются пассажирские перевозки, перевозка гуманитарных грузов и большей части другой продукции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы приветствуем объявление ЕК <…>. Мы ценим беспрецедентные экономические меры, в которых наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединились к нам. Мы приветствуем применение членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с указаниями ЕС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«Важно отметить, что сейчас нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. По различным маршрутам между основной частью России и Калининградом продолжаются пассажирские перевозки, а также [перевозка] гуманитарных грузов и большей части другой продукции», – утверждал представитель Госдепартамента.
В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России, разрешив железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов». При этом Еврокомиссия запретила транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. ЕК также обязала членов ЕС следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Кроме того, ЕК ограничила объем транзита между основной частью России и Калининградом средним значением такового за последние три года. Глава Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что решение ЕС является лишь первым шагом в снятии проблемы, Россия будет добиваться полного снятия ограничений.
Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки, призвав «набраться терпения». Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В прошлую пятницу в МИД предупреждали, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Глава Калининградской области Антон Алиханов предлагал в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он также пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Жителей Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ
Цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза, заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.
«На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его предупреждение.
По словам Мюллера, «для тех, кто сейчас получает счета за отопление, размер авансовых платежей уже удваивается, хотя последствия войны на Украине в них вообще не учтены». При этом на 2023 год потребителям следует настроиться как минимум на увеличение суммы втрое.
Глава BNetzA отметил, что «абсолютно реалистично», что клиентам, которые сейчас платят за газ 1500 евро в год, придется платить 4500 евро и больше. «На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – подчеркнул он.
Мюллер отметил, что сейчас около половины газовых отопительных котлов в Германии плохо отрегулированы и что при небольших усилиях можно добиться «большой экономии». По его словам, «не очень вероятным» является вариант, при котором частные домохозяйства могут вообще оказаться без газа.
«Даже при наихудшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии или Нидерландах, а затем – непосредственно с терминалов на побережье ФРГ», – добавил он.
Глава BNetzA заверил, что в случае нехватки газа частные домохозяйства будут снабжаться им не в первоочередном порядке. По словам Мюллера, немецкое и европейское законодательства предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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СМИ: Германия ведет переговоры с Shell о замене российского газа
Власти Германии ведут переговоры с некоторыми ведущими мировыми поставщиками сжиженного природного газа, включая энергетического гиганта Shell, о замене российского газа.
Правительство страны стремится начать импорт СПГ уже зимой, сейчас же ведет переговоры с несколькими компаниями о долгосрочных контактах, сообщает Ридус со ссылкой на Bloomberg.
Также Германия в качестве альтернативы рассматривает возможность подписания дополнительных сделок с американским экспортером Venture Global LNG. По словам экономиста и помощника канцлера Германии Олафа Шольца Йорга Кукиса, он провел переговоры о потенциальных закупках в Сиднее. Производителей называть он не стал.
Ранее Кукис сообщил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.