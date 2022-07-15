Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада

Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.

Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».