Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд.

По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова.

Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.

Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд.

Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

«Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник.

Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.

Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.

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