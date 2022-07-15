Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

Руслан Онищенко – настоящий символ украинских зверств кадр из видео
Киевские власти выпустили из тюрьмы человека, ставшего символом самых кровавых, чудовищных и извращенных преступлений украинских националистов. Комбат роты «Торнадо» Руслан Онищенко заработал такую репутацию, перед которой меркнет даже то, что совершили нацисты батальона «Азов». Однако сегодня зверства Онищенко воспринимаются несколько иначе. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
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У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Грета Тунберг пошла против НАТО

Обсуждение: 4 комментария

Еще одна ядерная держава признала ДНР

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Главная тема


    Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

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    В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным

    удар по виннице


    Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями

    «с трясущимися коленками»


    Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград

    Видео

    «луч надежды»


    Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

    Российский дизель


    России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

    ядерная держава


    Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

    санкционная война


    Как России удалось пробить блокаду Калининграда

    визит Путина в Тегеран


    США используют «иранские беспилотники» против России

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

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    Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

    15 июля 2022, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

    «Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена», – цитирует РИА «Новости» Чжан Мин.

    По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.

    Ранее и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.


    Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
    		   14 июля 2022, 20:34
    Фото: EPA\TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.

    «Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.

    Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».

    «Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.

    Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
    		    14 июля 2022, 14:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.

    «Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.

     

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    Коментарии (106)
    Медведев проиллюстрировал решение Драги об отставке коллажем «Кто следующий»
    		    14 июля 2022, 21:40
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление об отставке премьер-министра Италии Марио Драги коллажем с загадкой.

    В своем Telegram-канале Медведев привел фото Драги, а также Бориса Джонсона, премьера еще одной страны G7 – Великобритании, который объявил об уходе с поста неделей ранее. Рядом с их фотографиями pампредседателя Совета безопасности России разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса, допустив таким образом, что череда отставок среди западных политиков не завершилась, сообщает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

    В феврале 2021 года итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года. 

     

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    МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
    		    14 июля 2022, 11:01
    Фото: twitter.com/zlj517
    Текст: Александра Юдина

    Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.

    «Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).

    На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.

    Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.

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    Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями
    		    14 июля 2022, 17:21
    Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/ТАСС

    После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.

    «Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.

    Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.

    «Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она. 

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    Коментарии (58)
    Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС

    14 июля 2022, 10:32

    Текст: Александра Юдина

    Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд.

    По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова.

    Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов. 

    Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд.

    Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

    «Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник.

    Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.

    Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.

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    Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке
    		   14 июля 2022, 10:55
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке, сообщила пресс-служба правительства республики.

    «Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», – передает ТАСС сообщение, размещенное на сайте правительства Эстонии.

    Каллас также предложила созвать в пятницу чрезвычайное заседание парламента, на котором она обратится к депутатам с просьбой доверить ей формирование нового правительства на основе коалиции между партией «Отечество» и Социал-демократической партией.

    Каллас занимала пост премьер-министра в течение последних полутора лет. В своем заявлении она отметила, что это было непростое время, на которое выпали пандемия коронавируса и осложнение геополитический ситуации в связи с событиями на Украине. Она также заявила, что проинформирует президента страны Алара Кариса о своем решении.

    Ранее Каллас в своей статье для британской Sunday Telegraph обращалась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Напомним, 8 июля Каллас заявила, что намерена покинуть свой пост. 

     

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    Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян
    		    14 июля 2022, 15:32
    Фото: Zheng Huansong/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».

    Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».

    Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.

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    Высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ
    		    14 июля 2022, 13:14
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    «Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1 тыс. личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

    В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», – отметил Конашенков.

    «Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ. 

    Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой народной республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.

    В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР.

    Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», – перечислил представитель Минобороны.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ.

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    Коментарии (79)
    Минобороны заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденной территории Украины
    		    14 июля 2022, 10:39
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны России.

    «Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    На подконтрольных территориях российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем, отмечается в сообщении.

    «Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировали также в Минобороны.

    По данным министерства, ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов, конвои с гумпомощью приходят еженедельно.

    «Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги», – сказали в Минобороны.

    Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет.

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    Байден пожелал России «стратегического провала»
    		    14 июля 2022, 18:19
    Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация на Украине стала «стратегическим провалом».

    «США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.

    По словам американского лидера, Россия своими действиями на Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию. 

    Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.

    Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход конфликта решится «на поле боя», а в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».

    А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.

    Также президент США Джо Байден обвинял президента России в инфляции из-за роста цен в стране. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции». Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.

    Ответил российский лидер и на заявления Запада об «экономическом блицкриге» против России. Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.

    В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине, отметив, что по большому счету Россия всерьез пока еще ничего и не начинала. 

    «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца», – отметил российский лидер.

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    Захарова назвала «адским цирком» ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»

    14 июля 2022, 11:35

    Текст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.

    «Я считаю, что ситуация вокруг турбин – это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее», – передает ТАСС ее слова в эфире «Соловьев Live».

    Так, Захарова констатировала, что режимы стран Запада «не предполагают аналитического подхода» к решениям Евросоюза, из-за этого «все больше принципиальных, жизненно важных сфер жизнедеятельности западных режимов они сами, своими руками поставили не под удар, а, собственно говоря, поставили на грань выживания, существования».

    Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

    До этого стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.

    Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

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    Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании

    14 июля 2022, 15:16

    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, покинувших Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он добавил, что часть компаний сейчас под совершенно беспрецедентным давлением извне вынуждены покидать рынок России.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. 

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    ВСУ уничтожили половину Новой Каховки
    		    14 июля 2022, 11:15
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

    «В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», – передает ТАСС слова Леонтьева в эфире канала «Россия-24».

    Он отметил, что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, сбиты российскими системами ПВО.

    «Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает, значительное количество ракет уничтожается на подлете», – сказал Леонтьев.

    Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.

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    Вучич предрек «ад для всех», если Запад не примет условий Путина
    		    14 июля 2022, 14:07
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, сказал президент Сербии Александр Вучич.

    «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», – цитирует его агентство Sputnik

    Какое именно это будет предложение, он не уточнил.

    Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине – мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. 

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