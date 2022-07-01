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Поселок на границе с Украиной в Курской области попал под обстрел
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В Курской области обстрелян поселок Теткино, расположенный у границы с Украиной, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей», – написал Старовойт во «ВКонтакте».
В части из поврежденных домов побиты окна осколками, на некоторые огороды упали снаряды, в результате обстрела никто не пострадал. Проводится оценка ущерба.
Ранее к востоку от Курска был сбит украинский беспилотник. Глава региона сообщал, что сбитый БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время.
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
Украине напомнили о необходимости выплачивать долги
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Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.
Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.
Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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В России оценили три варианта Киссинджера завершения спецоперации на Украине
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«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее экс-глава Госдепа Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине.
«Учитывая настроения нынешних украинских властей, они будут воевать до последнего – до победного конца или просто до конца. Даже если допустить, что боевые действия остановятся на границах ДНР и ЛНР, а все остальные регионы снова вернутся под украинское администрирование, то Киев не устроит и это. Он не будет заключать мирный договор», – считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.
Первый сценарий – Вооруженные силы России остаются на занятых на данный момент позициях. Таким образом, Россия получает «20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой России, значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
Второй вариант предполагает: Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий вариант – Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш России, полагает Киссинджер. В таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо Украина сама войдет в альянс. Сам Киссинджер полагает, что Владимир Зеленский избрал для себя третий вариант. На деле Киев ставит перед собой задачу, близкую ко второму варианту – с «отвоеванием» Крыма, полагают эксперты.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Впрочем, отмечает Барабанов, реальные планы украинского режима не укладываются ни в один из сценариев Киссинджера, так как в Киеве не предполагают заключения мирных соглашений с Россией.
Эксперт прогнозирует затяжной конфликт с линией фронта примерно в нынешнем виде – «плюс-минус несколько городов». «Для Вооруженных сил РФ территории не являются принципиальным вопросом, поэтому они осуществляют операцию поступательно, не форсируя события. Но там, где ВС РФ не хотят, там ВСУ не могут. К примеру, мы видим, что обещанное Киевом контрнаступление, о котором говорят с апреля, не происходит», – заметил он.
Аналитик уверен, что весь дискурс по поводу окончания спецоперации будет строиться не вокруг принадлежности тех или иных территорий, а вокруг статуса Украины и гарантий безопасности для России со стороны Киева и западных кураторов украинских властей.
«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России. Все другие вопросы: сохранит ли Украина по итогам спецоперации опцию возможного членства в НАТО, уйдут ли российские военные с занятых территорий – второстепенны», – соглашается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Таким образом, по его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли нынешнее противостояние на Украине иметь политическое решение или оно перерастет в замороженный конфликт, когда стороны заключат перемирие, чтобы копить силы для попытки изменить статус-кво.
Ранее Киссинджер заявил о том, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Пескова спросили о ракетном ударе в Одесской области
Вооруженные силы России в ходе спецоперации не стреляют по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар по жилому дому в Одесской области.
«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Одесская прокуратура заявила, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли 19 человек.
«Я могу сказать только это. Если какие-то необходимы детали, то я вам рекомендую обращаться в министерство обороны», – добавил Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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На Украине заявили о начале программы «Армия дронов»
Украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов», сообщили в государственной службе специальной связи и защиты информации.
«Глаза» для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект «Армия дронов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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МИД: Поставки ПЗРК Украине приведут к бесполетной зоне над всей Европой
В случае если поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину не прекратятся, то во всей Европе придется объявлять бесполетную зону, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания клуба «Валдай».
Ситуация с поставками ПЗРК Украине напоминает Афганистан, когда США начали поставлять такие комплексы «Стингер» моджахедам, заявил Грушко, передает телеканал «Звезда».
Он напомнил, что тогда пришлось создавать международную программу для поиска этих комплексов, поскольку они могли попасть в руки к террористам.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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Мэр Варшавы рассказал Вовану и Лексусу о провале программы по приему украинских беженцев
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Запись беседы с политиком размещена на RuTube. Интервью у мэра взяли в рамках программы «Шоу ВиЛ».
Пранкеры от лица киевского мэра Владимира Кличко, попытались выяснить у Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев.
«Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», – подтвердил польский чиновник.
По словам главы столицы Польши, правительство не предоставляет деньги, если необходимо подготовить город к более длительному периоду. Деньги выделяют лишь, например, на питание людей.
«Вот почему мы вынуждены изменить решение о бесплатном общественном транспорте», – объяснил Тшасковский. Он добавил, что власть страны перекладывает ответственность на плечи местных управленцев.
Он рассказал о перегруженной транспортной системе, системе водоснабжения и прочем.
«И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет», – добавил варшавский градоначальник.
Ранее сообщалось, что с 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
На Украине наладили онлайн-продажу поступившего в качестве помощи оружия НАТО
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Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов – площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.
В рамках эксперимента удалось связаться с продавцами уникальных товаров и предложить оформить сделку. На одной из посещаемых украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж, передает RT.
Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении – в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине США и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.
Также в частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.
В итоге журналистам удалось связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.
Согласно переписке, дроны Phoenix Ghost предлагаются по 4 тыс. долларов за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно.
Далее журналисты предложили продавцам оружия указать номер счета криптокошелька, на который следует перевести деньги. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.
Более того, в ходе дальнейшей переписки стало ясно, что Phoenix Ghost могут доставить на территорию Польши – к примеру, в район приграничного города Пшемысля, такая услуга обойдется в 1 тыс. долларов.
Ранее в НАТО не исключили возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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В Польше остановили действие программ помощи украинским беженцам
С 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Так, 40 злотых (465,6 рублей) перестанут получать и украинские беженцы, которые прибыли в Польшу в конце февраля и уже исчерпали 120-дневный лимит. Украинцы, находящиеся в стране менее 120 дней, продолжат получать финансовую помощь от правительства. Поддержку продолжат получать также инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми, передает «Коммерсант».
Также в Польше также отменят бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в некоторых городах.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске
Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.
Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец». «Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени». «Другого исхода не ждите!» – заявил Кадыров.
Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».
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