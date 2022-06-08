Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

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8 июня, среда | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
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Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе, говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии ЕП.
«Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», – приводит резолюцию ТАСС.
Кроме того, европейские страны призывают «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения», а также финансовую и гуманитарную помощь, «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Авторы резолюции предлагают «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины».
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
Президент Польши Анджей Дуда тогда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.
Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
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Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру
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«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя новые поставки Западом дальнобойного вооружения на Украину.
«Пока Украина не хочет ни о чем договариваться, а Запад поставляет ей дальнобойную артиллерию, на линии фронта складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», – отметил парламентарий.
«Новые поставки дальнобойных орудий будут уничтожаться. Вместе с тем это вынуждает наши войска отодвигать линию фронта дальше от границ Донбасса и России, чтобы обезопасить население», – подчеркнул парламентарий.
В свою очередь политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия, в том числе и ракеты, которые стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине. «Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск – эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В комментарии также отмечается, что «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала также заявил, что если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.
Во вторник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
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Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ
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Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.
«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, – приводит слова хакера РИА «Новости».
В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что «не добавляет украинским политикам популярности в войсках». Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил RaHDIt.
Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на «Азовстали».
«Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь – это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал RaHDIt.
Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.
«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», – заявил хакер.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
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Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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СМИ: Киев скрыл от Запада информацию о крупных потерях украинских войск
Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, сообщает «Комсомольская правда».
«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет
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Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. В тот же день в США предупредили, что решение президента США Джо Байдена об отправке РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.
В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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Москва выразила обеспокоенность из-за создания Киевом лагеря для военнопленных
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Заявления главы украинского Минюста Дениса Малюськи о создании лагеря с российскими пленными вызывает беспокойство у российской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», – цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, Малюська заявил, что на Украине создан специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выражала президенту России Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.
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Российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и Ми-8 в Николаевской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области, сообщает Минобороны России.
Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой народной республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщается в Telegram-каналe ведомства.
По информации Минобороны, ракетными войсками и артиллерией поражено 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
В результате ударов уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхней Роганке Харьковской области.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой народной республики, Звановка Луганской народной республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.
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МГБ ЛНР обнаружило на базе «Правого сектора»* оборудование ОБСЕ
Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*»*.
Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.
Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.
Напомним, 24 мая в МГБ ЛНР сообщали, что сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики для последующей передачи спецслужбам США. Месяцем ранее сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в Луганске доказательства шпионажа сотрудников миссии ОБСЕ на Украину.
В средине апреля генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ. 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике. Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
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Северодонецкий аэропорт зачищен от украинских формирований, боевики скрываются в лесополосах, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», – написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что по сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований. Обстрелы, которые велись оттуда, прекратились. Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попаснянском направлении. По словам министра, освобождено 97% территории Луганской народной республики.
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Зеленский не захотел обращаться к парламенту Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский решил не выступать перед грузинским парламентом из-за отзыва посла Украины из страны, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывающая сожаление реальность – несмотря на солидарность Грузии и грузинского народа, Грузия – единственная страна Европы, откуда отозван посол Украины», – сказал председатель парламента.
По его словам, «именно поэтому Зеленский ни разу не выразил инициативу или желание выступить перед парламентом Грузии».
Папуашвили напомнил, что Грузия оказывает Украине «политическую, гуманитарную помощь, приняла беженцев, открыла в школах секторы обучения на украинском языке, и при этом власти Украины отозвали из Грузии посла».
«Не должны две дружественные друг другу страны, два дружественных народа оставаться в таком положении, когда отозван посол», – отметил он, напомнив, что грузинские дипломаты работали и работают в Киеве.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала сожаление по поводу того, что ее украинского коллегу Владимира Зеленского не пригласили выступить с обращением в парламенте страны.
Россия пообещала не использовать разминирование портов Украины в интересах спецоперации
Российская сторона не планирует пользоваться ситуацией в интересах военной операции, если украинская сторона разминирует порты, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Об этом уже говорил президент (России Владимир) Путин, публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что эту гарантию дал глава российского государства, и Москва готова оформить ее тем или иным способом.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
Украина захотела купить у Израиля «Железный купол»
Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
«Нам нужна помощь Израиля (...). Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол», – передает «Интерфакс» слова Конийчука.
По его словам, Украина желает приобрести израильскую систему ПВО.
«Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить», – заявил посол.
Между тем, источники издания отметили, что Израиль вряд ли продаст «Железный купол» Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, а также международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.
Ранее власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использованием израильских технологий противотанковые ракеты Spike.
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