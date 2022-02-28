Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Сенатор: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца

«Запад поставками оружия Киеву хочет, чтобы в ходе нынешней спецоперации России было уничтожено как можно больше украинцев, другой цели у США и Европы нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее ЕС объявил о готовности поставить Украине боевые самолеты.

«Наша задача – демилитаризация Украины, а задача Запада – милитаризация, поэтому они увеличивают поставки оружия Киеву. Они хотят воевать до последнего украинца, а мы хотим спасти местных жителей», – напомнил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, в этой связи российским военным нужно делать то же, что они и делали до этого – уничтожать военные объекты. «Любое вооружение, которое завозится сейчас на территорию Украины, автоматически становится мишенью для наших Вооруженных сил», – отметил собеседник, напомнив, что ВС РФ в первый день уничтожили ПВО Украины и основные объекты военной инфраструктуры.

При этом западные поставки не помогут Владимиру Зеленскому «победить», добавил парламентарий. «Это продлевает агонию нынешнего правящего режима в Киеве, больше никаких изменений не будет», – сказал политик.

Сенатор также указал: в 2014 году под украинскую государственность была заложена «бомба», угрожающая всей Восточной Европе – инициированный и проплаченный США государственный переворот. «А к 2022 году мы увидели, как эта метафоричная «бомба» стала обретать прямой смысл», – сказал Климов, напомнив про заявления украинских властей о желании снова обладать ядерным оружием.

Собеседник подчеркнул: на Украине находится ядерный саркофаг и советские тактические ракеты, и все это представляло опасность не только для России, но также и для Венгрии, Польши, Литвы, Белоруссии. «Мы разминировали эту угрозу, и за это Запад вводит против нас же новые санкции – потому что мы помешали США и НАТО воплотить в жизнь коварный план по дестабилизации Европы», – сказал парламентарий.

Политик также заметил, что статья 5 устава НАТО о коллективной обороне – не обязующая норма. «США составили договор так, чтобы имела место схема: «Вы за нас будете умирать, а мы за вас – нет». Вот почему Запад поставляет Украине только оружие, а не военных», – резюмировал Климов.

Напомним, Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.

«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.

НАТО также наращивает поставки противотанковых и противовоздушных систем Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN.

«Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить свое право на самозащиту», – сказал он.

Столтенберг добавил, что приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе подчеркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

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