Ударом российской артиллерии под Харьковом уничтожено до ста боевиков «Кракена»

В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих.

В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», – сообщил Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева.Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», – отметил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе населенных пунктов Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельского Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка ДНР. Кроме того, перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол Харьковской области, Тягинка, Новокондаково Херсонской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Бражковка Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая ДНР и над островом Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге.