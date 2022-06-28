Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге

ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.

В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня». Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.

Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», – сообщил Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.

Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой народной республики (ДНР), живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты ДНР, а также два артиллерийских взвода в районах Кирово ДНР и Зайчевское Николаевской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах», – отметил Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка, Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое ДНР, Лоскутовка Луганской народной республики.

Кроме того, перехвачено: семь украинских баллистических х ракет «Точка-У» в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сухая Каменка, Терновая Харьковской области, Донецк, Ясиноватая, Троицкое и западные окраины Авдеевки ДНР.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило, что под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона».

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