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Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
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Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
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В Кремле ответили Ахметову на иски о компенсации ущерба за «Азовсталь»
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Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске украинского олигарха Рината Ахметова как собственника «Азовстали» о компенсации ущерба.
«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».
В дополнение к данной жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Он попросил придать делу приоритетный статус, а также обратился к суду с просьбой применить к этому делу пилотную процедуру.
В состав группы SCM, основанной в 2000 году, входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они расположены на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Зеленский захотел закончить военные действия до наступления зимы
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7: он хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, на саммите Зеленский в формате видеосвязи поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
«Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором», – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
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Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.
Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.
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Посол ЛНР рассказал подробности штурма Лисичанска
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«Силы Народной милиции ЛНР находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. Ведется достаточно активная артиллерийская подготовка, в том числе по территории Лисичанского НПЗ и других промзон», – сообщил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о том, что союзные силы вошли в Лисичанск с пяти сторон.
«В Лисичанске идет сейчас сложная военная операция. В силу того, что город большой и на его территории находится много промышленных предприятий, там выстроена система фортификационных сооружений, по которым мы сейчас работаем», – сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Силы Народной милиции находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. В основном военные действия локализуются в промзоне желатинового завода и завода резинотехнических изделий», – рассказал собеседник.
По словам Мирошника, ведется достаточно активная артиллерийская подготовка по основным пунктам, где сосредоточены подразделения ВСУ. «В том числе идет работа по территории Лисичанского НПЗ и других промышленных зон, которых в Лисичанске достаточно много», – уточнил глава луганской дипмиссии.
«Лисичанск – большой город, он растянут вдоль Северского Донца, поэтому там может быть много мест, где выстроены фортификационные сооружения противника и располагаются батареи. Вчера велись обстрелы, в частности, с Привольнянского плацдарма по другому берегу Северского Донца – по уже освобожденному городу Кременная. Приволье – это северный пригород Лисичанска, который до сих пор контролируется украинскими войсками», – добавил собеседник.
«Сегодня мы надеемся продолжить военные действия. Лисичанск сейчас основная точка, от контроля над которой зависит многое, в том числе спокойствие треугольника Лисичанск – Северодонецк – Рубежное», – рассказал Мирошник.
Посол ЛНР также обратил внимание на ситуацию в Северодонецке. «В городе сейчас идет эвакуация мирных жителей. Около 500 человек за предыдущие двое суток смогли выйти из убежищ, которые находятся на территории завода «Азот». Приблизительно столько же людей там еще остается», – отметил он.
Как минимум 30% эвакуированных людей не планируют покидать город, сообщил собеседник. «Много домов разрушено, поэтому для людей организовано временное жилье, людей снабжают необходимым количеством питания, воды, медикаментов», – рассказал Мирошник.
«Мы хотели бы в ближайшее время начать восстановительные работы в Северодонецке для того, чтобы на первом этапе привести в надлежащее состояние как минимум основные системы коммуникации. Но насколько получится это сделать, пока сложно говорить», – заключил собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
В понедельник источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России совместно с луганскими подразделениями вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. По словам источника, в городе идут активные бои, кольцо окружения украинских войск «сужается к центру города».
«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те не попали в плен, сообщил источник ТАСС. По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Сообщается, что силы ЛНР обнаружили несколько сожженных трупов иностранных наемников, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Ранее союзные силы – российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина и подразделения НМ ЛНР – завершили освобождение Северодонецка. Предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль Луганской народной республики. Кроме того, союзными силами был занят поселок Боровское. Таким образом, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В воскресенье стало известно, что после занятия союзными силами поселка Волчеяровка, подразделения ВСУ, которые отступали из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося котла. Украинские военные в самом Лисичанске на тот момент уже находились в оперативном окружении.
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Минобороны: На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
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ВСУ по ошибке сбили «Буками» в воздухе две собственные зенитные ракеты С-300, однако одна из них, предположительно, упала на жилой дом в Киеве, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.
Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – подытожили в Минобороны.
Ранее эксперты разоблачили фейк, доказав, что многоэтажный жилой дом в центре Киева был разрушен в результате удара украинской ПВО, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой.
Российский офицер пожертвовал собой на Украине для удержания рубежа
Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова прикрывало позиции российских войск, прорвать которые пытались превосходившие по численности украинские радикалы.
Националисты вели непрерывный огонь, но взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти. Однако радикалы получили подкрепление, вновь пошли в атаку, планировали окружить наших военных, передает Первый канал.
Несмотря на то, что Александр Попов был дважды ранен, он продолжал руководить бойцами. Благодаря его профессионализму, смелости и решительности удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.
За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Попов посмертно удостоен звания Героя России.
Ранее звания Героя России посмертно был удостоен доброволец спецоперации летчик Канамат Боташев. Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Он получил запрос от штурмовой группы, заблокированной силами противника, и решил провести атаку на сверхмалой высоте. Летчик нанес удар по ВСУ, что помогло группе выйти из окружения.
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Совершившему двойное убийство пенсионеру в Мариуполе пригрозили смертной казнью
Полиция Мариуполя задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве двух человек, ему грозит смертная казнь, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
«Сотрудники сектора уголовного розыска Приморского РО Мариупольского ГУ МВД Донецкой народной республики задержали пенсионера, который нанес двум горожанам смертельные ножевые ранения. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит высшая мера наказания», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей».
Оперативники установили, что мужчина после конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил несколько раз ножом своих приятелей. От полученных травм мужчины скончались. С ними была пожилая женщина, которая также получила тяжелые увечья и была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 106 (убийство двух или более лиц), а также ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 106 УК ДНР (покушение на убийство).
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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США закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины
В течение недели США объявят, что закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины, сообщили источники.
CNN сообщает, что США передадут Украине продвинутые системы класса «земля – воздух». CNN указывает, что украинская сторона неоднократно просила союзников передать Киеву передвижные ЗРК NASAMS, способные наносить удары по целям на расстоянии до 160 км. Отмечается, что для их освоения потребуется дополнительное обучение, передает ТАСС.
Кроме того, помимо систем ПРО Вашингтон, вероятно, также объявит о намерении поставить Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, передает РИА «Новости».
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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ВС России уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве
ВКС России четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.
Он добавил, что «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Отмечается, что гражданская инфраструктура не пострадала.
Ранее сообщалось, что Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND), сообщали СМИ.
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Спецназовец рассказал о зачистке территории «Азота»
Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и народной милиции Луганской народной республики обнаружили на территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке боеприпасы и схроны с оружием.
«Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот».
По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства, которые аккуратно сложены, что говорит о подготовке группы к длительной обороне.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Боец уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.
Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР.
В ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции и ВС России.
В народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.
Сообщалось, что с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации, которую пришлось приостановить. В воскресенье были эвакуированы еще 250 человек. По данным ЛНР, на территории завода остаются еще около 500 мирных жителей.
Между тем французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.
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Жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев
Муниципалитеты в Нидерландах начали готовиться к наплыву украинских беженцев в приюты, поскольку приютившие их местные жители не хотят оставлять их одних у себя дома в летний период.
«Кошка отправляется в пансионат (зоогостиницы), а украинцы – в приют, да, это суровая реальность», – заявил изданию NU.nl один из участников процесса приема беженцев.
Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1,2 тыс. украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время, передает РИА «Новости».
«Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах», – сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители «открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние». «Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме», – указали в управлении.
На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.
В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются украинские беженцы, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до «проблем между принимающей семьей и гостями», отмечает NU.nl.
Ранее в Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение украинских беженцев, а жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжили высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.
Кадыров объявил о формировании в Чечне четырех новых батальонов
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Совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава, они будут состоять исключительно из чеченцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, новые батальоны пополнят состав войск Министерства обороны России. Кадыров заявил, что он посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения.
«В интересах военнослужащих здесь будут предусмотрены все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками. Вместе с тем будут созданы строевой плац и стрельбище, а также обустроена вся близлежащая территория. Нам необходимо создать самые лучшие условия для будущих жителей», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он отметил, что желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона.
«Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта», – заявил глава Чечни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации.
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