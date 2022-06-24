Зеленский назвал «помолвкой» получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.

«В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым», – заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, кандидатура в ЕС – это точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что теперь Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, что ранее не могла делать.

Также президент заявил, что получение статуса кандидата в члены Евросоюза свидетельствует о том, что страна является не «серой зоной» или «подушкой» между Западом и Россией, а будущим партнером ЕС.

«Официально признано: Украина не «мостик», не «подушка» между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС. Украина – кандидат на вступление в Европейский союз», – сказал Зеленский.

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.