В Германии назвали пустышкой статус кандидата в члены ЕС для Украины

Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышка, которая Европу ни к чему не обязывает, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц.

По словам автора, такой статус Украины и Молдавии является только «сигналом для людей», «но не более того», поскольку препятствия почти непреодолимы.

«Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения», – написал он в своей статье.

По его словам, ни одна из данных стран не приблизилась к выполнению условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, это должно стать «политическим сигналом», который, однако, не обладает юридической силой.

Он также обратил внимание на то, что Евросоюз изобрел статус «кандидата на вступление» для шести государств Западных Балкан, чтобы «поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать». При этом предыдущие присоединившиеся к сообществу страны этого статуса не получали, указал журналист.

«По правде говоря, статус кандидата – это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», – отметил он. Как считает автор, решение ЕС призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их.

«Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо», – заключил Шильтц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС.

До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

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