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24 июня, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
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Царев объяснил планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ
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«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.
«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал из Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.
«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем, у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.
«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.
«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял службу безопасности», – считает он.
«Вместе с тем, в ситуации военных неудач, кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.
Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, а также грозит ли Украине военный переворот. Первым об этом конфликте сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это было вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.
Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.
«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.
«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
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Зеленский решил сделать высшее образование на Украине доступным только после армии
Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.
«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.
При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.
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Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
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Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
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Боевики «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться
Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться, рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
Он отметил, что военные готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требование. Условия следующее: прекращение огня и безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Только при выполнении этих условий боевики готовы сдаться, рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в ЛНР заявили, что массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня.
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В ЛНР назвали сроки массовой сдачи «айдаровцев» с «Азота»
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Массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
«Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Между тем в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Арестович признал сексуальные домогательства к женщинам в украинской армии
Женщины в ВСУ становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Женщина в армии – это ужас. Тебя не держат за человека, во-вторых, проблемы гигиенического характера, тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина – не человек. Это укоренившиеся вещи в традиции с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь», – приводит его слова «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в России завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных.
Ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой
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Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской народной республики (ЛНР) и города Николаева, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева.
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Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска
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Кольцо вокруг города Лисичанск замкнется в ближайшие несколько дней, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Из тех докладов, <...> которые следуют в мой адрес, в ближайшие два-три дня полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, поэтому мы очень надеемся на то, что в ближайшее время - я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных – Лисичанск будет очищен от украинских националистов», – сказал Пасечник в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.
В ЛНР также заявляли, что десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Минобороны: В Горском котле заблокировано до 2 тыс. украинских военных и боевиков
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В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В очередном, теперь уже Горском котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора*» и отряд иностранных наемников.
Всего в Горском котле сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», – сообщил Конашенков.
Только за последние сутки в данном районе отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.
«По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.
Российские войска сжимают кольцо Горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов», – отметил Конашенков.
Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики, более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции.
Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан», – подытожили в Минобороны.
Ранее были названы потери ВСУ в котле под Лисичанском.
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В ЛНР заявили о взятии Золотого-2
Населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», – заявил Марочко в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Также сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Минобороны: Боевики «Кракена» приготовились взорвать детскую горбольницу Харькова
Боевики нацбатальона «Кракен» готовятся взорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.
«При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канал военного ведомства.
Фейковые материалы ВСУ намерены отправить в западные СМИ. Отмечается, что на место уже прибыли западные журналисты. В Одессу также прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов».
В ЛНР заявили о блокировании силами республики трассы Бахмут – Лисичанск
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Украинские военные уже не смогут свободно пользоваться трассой Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Она находится в формате как минимум оперативного окружения, то есть по ней передвижение противника невозможно. Касательно полного перекрытия физического пока информация уточняется», – цитирует Филипоненко ТАСС.
По его словам, союзные части ЛНР и ВС России в скором времени блокируют сам Лисичанск с севера.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины
В России составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины. Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.
Полянский добавил, что в документе приводится заявление Петра Порошенко в 2014 году, когда политик был президентом. «У нас будет работа – у них нет. У нас будут пенсии – у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях – у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады – их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну», – отмечено в высказывании экс-лидера Украины.
Также в документе выделяются слова и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. «А вы людьми называете? Есть разные. Есть представители людей – люди. Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю», – приводит российская сторона высказывание Зеленского от ноября 2021 года.
Отмечается, что в 11-страничном документе приводятся цитаты и многих других официальных лиц Украины схожего характера, в том числе и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия с упоминанием Адольфа Гитлера. «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах», – отмечает российское постпредство слова Парубия в 2018 году, когда он еще возглавлял парламент.
Ранее Порошенко попросил Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Напомним, за последние дни Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
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