МИД обвинил страны Запада в пересечении всех красных линий

Запад спровоцировал конфликтную ситуацию на Украине, пересек все красные линии, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

Как подчеркнул Машков, «все что сейчас происходит на Украине и вокруг нее, накапливалось долгие годы». «Не мы к ним приближаемся со своими вооружениями, а они со своими оборонительными идеями идут к нашим границам», – сказал он, отметив, что «отсюда все проблемы, возникшие вокруг Украины». По его словам, «больше терпеть это было невозможно», речь шла о «прямой угрозе национальным интересам» России.

«Поэтому и возникла эта конфликтная ситуация. Виновники в ней не мы. Она была спровоцирована всеми действиями западников в течение последних 30 лет. Они нас, кстати говоря, не слушали и не слышали. Нам не хотелось бы, чтобы такая ситуация возникала и на других направлениях», – приводит его слова РИА «Новости».

Машков заявил, что Запад сам разрушил систему европейской безопасности, странам Запада «придется за это платить», ведь «рано или поздно им придется ее восстанавливать», но «на прежних условиях это уже будет невозможно».

Посол отметил, что поставки американских реактивных система залпового огня HIMARS Украине подрывают стабильность. По его словам, с США «было очень сложно работать» во всех многосторонних структурах и до 24 февраля, а после «возможности компромиссов свелись если не до нуля», то до «минимума». Машков отметил, что США «плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире», они создают «систему глобального доминирования».

По его словам, «AUKUS, американо-японские альянсы, американо-южнокорейские альянсы – это схемы региональные для решения своих глобальных задач», причем союзники США «подчиняются Вашингтону». Так, «европейцы сделали все для того, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность». США готовятся «к будущим конфликтным ситуациям во всех регионах», сказал дипломат.

«Возьмите и ближневосточную ситуацию, создание систем ПРО, азиатское направление – создание альянсов против Китая, европейское направление. Вся эта картина складывается в общую глобальную установку», – заявил он, добавив, что США «уверовали в свою непогрешимость и способности создать супергигантскую настройку, где они будут доминировать».

В докладе МИД России «О нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом» говорится, что «американские власти активно применяют тактику «борьбы чужими руками» против России и русских». Это «выражается в направлении масштабной военной помощи киевскому режиму и оказании давления на союзников США по НАТО с тем, чтобы они принимали аналогичные меры». Также «оказывается неприкрытое давление на суверенные государства в попытке сформировать соответствующий негативный фон вокруг нашей страны на международной арене».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.