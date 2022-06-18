Байден упал с велосипеда

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, травм нет, сообщил пул Белого дома.

На распространенном журналистами пула видео президент США ехал с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты стали его отвлекать и задавать вопросы. В итоге, подъехав к ним, Байден упал вместе с велосипедом, передает РИА «Новости».

Позже Джо Байден заявил, что он в порядке и не пострадал от падения, передает пул.

Ранее президент США Джо Байден вновь оступился при попытке подняться по трапу самолета.

Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.

Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.