Байден вновь споткнулся на трапе самолета

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1 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии запустили сухопутную ветку «Северного потока – 2»
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Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта.
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1 апреля 1939 года закончилась одна из самых ярких гражданских войн XX века – испанская. Франко объявил о полной военной победе, и был прав. Но в результате сегодняшняя Испания во всем, кроме флага, выглядит так, будто войну выиграли республиканцы.
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В России на самом высоком уровне озаботились проблемами, связанными с ростом числа детей мигрантов в школах. Такая проблема весьма остро стоит и в Европе, и ее решения там не нашли. Для того, чтобы ее решить, недостаточно сосредоточиться только на «приезжих детях».
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Байден вновь споткнулся на трапе самолета
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Американский лидер Джозеф Байден вновь оступился во время посадки в самолет, видеозапись с подъемом по трапу президента США опубликовали СМИ.
В ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, Байден осторожно поднимается на борт самолета и неожиданно оступается. Президенту США на этот раз удалось сохранить равновесие и продолжить движение.
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Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп – младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной
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«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной.
«Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков.
Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков.
Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей».
Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.
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МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
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Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки
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После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города.
Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости».
Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.
Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет.
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Боррель назвал агрессией решение России о высылке дипломатов
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией решение России выслать троих европейских дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста в январе.
Глава европейской дипломатии в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки в российскую столицу в начале февраля была проверка отношения Москвы к ЕС. Ответ, считает Боррель «был ясным» и «агрессивным», передает РИА «Новости».
«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», – сказал он.
Боррель прибыл в Москву с визитом 4 февраля. На следующий день МИД сообщил, что дипломаты Швеции, Польши и Германии, участвовавшие в несогласованных акциях в России, объявлены персонами нон грата и покинут страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявил, что высылка дипломатов не была приурочена к визиту Борреля.
В марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Он также указал, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него.
Президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем в марте назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой.
Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю
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Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.
«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».
Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.
«Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.
«За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.
Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.
По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».
«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.
Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера
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Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.
Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
ФСБ опубликовала документы о слежке за Сталиным
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ФСБ обнародовала архивные документы, в некоторых из них говорится о слежке за Иосифом Сталиным в 1925 году. Публикация приурочена к 100-летию со дня создания Отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
Ведомство опубликовало фотографии первых начальников ВЧК и ОСНАЗ, а также снимки, на которых демонстрируются будни бойцов, передает RT.
Также среди документов есть письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в нем он писал о замеченной им слежке за Сталиным. В тексте сообщается о двух подозрительных людях, которые следили за Сталиным возле театра.
«Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», – цитирует письмо Дзержинского ТАСС.
ОСНАЗ ВЧК создан по инициативе советского военачальника Михаила Розена. Подразделение должно было бороться с внутренними врагами Советской власти и защитой завоеваний революции.
Также отряд должен был заниматься охраной правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов РКП(б), съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций: Московской, Каширской и Шатурской.
Изначально в ОСНАЗ был батальон из трех рот, кавалерийский эскадрон и пулеметная команда. Личный состав набирали из рабочих и крестьян, членов партии, участвовавших в Гражданской войне.
После ОСНАЗ ВЧК-ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР – будущей отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.
В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.
Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы
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К утечке воздуха в модуле «Звезда» могло привести использование кораблей США и Европы для управления ориентацией МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как рассказал источник РИА «Новости», эксперты рассматривают такой вариант среди «причин появления негерметичности корпуса». Не исключается, что «нерасчетные мощные нагрузки» возникали «при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV». Источник сообщил, что «утечка воздуха может идти через герметичные вводы» – «места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля».
В 2008–2015 годах на МКС побывали пять кораблей ATV, они стыковались к «Звезде». С помощью ATV управляли ориентацией МКС в пространстве и корректировали орбиту. До 2011 года для этого также использовались шаттлы США.
Напомним, причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась. Предполагаются самые разные варианты возникновения этой трещины, от усталости металла до удара во время стыковки.
В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену
С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы.
«Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить».
Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена.
Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет.
Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
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Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Депутат: Использование «Искандеров» в Карабахе сродни применению танка против блох
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«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для конфликта в Карабахе не было никакой стратегической и тактической целесообразности использовать их, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин. Так он отреагировал на сообщения о том, что Азербайджан обнаружил обломки двух ракет, запущенных якобы принадлежащими Армении комплексами «Искандер».
«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для подобного рода конфликта нет никакой стратегической и тактической целесообразности использовать его. Если почитать тактико-технические характеристики, то эта баллистическая ракета решает вопросы совсем другого уровня», – заявил Шерин.
Депутат напомнил, что этот вид вооружения способен нести в том числе ядерный боезаряд, поэтому применение «Искандеров» в этом конфликте сравнимо с использованием «танков против блох». «Есть огромное количество авиационных бомб, ряда систем залпового огня, которые здесь больше подходят. Даже если бы «Искандер» применяли, то это сложно было бы оставить незамеченным», – добавил парламентарий.
По его мнению, заявляя о применении Ереваном комплексов «Искандер», азербайджанская сторона «пытается реанимировать историю»: вернуть к обсуждению заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, говорившего о якобы непредсказуемости российских «Искандеров». Шерин призвал Баку рассказать для начала о той ответственности, которую должны понести те, кто сбил в ноябре прошлого года российский вертолет, «а после этого уже говорить про какие-то обломки».
Напомним, в среду представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщил о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе российских ракетных комплексов «Искандер». Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, по версии Азербайджана, армяне запустили по городу Шуша.
Ранее в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об их использовании армянской армией.
В свою очередь Минобороны России заявило, что «с недоумением и удивлением» ознакомилось с заявлением Пашиняна о применении вооруженными силами Армении ракет «Искандер», которые при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В военном ведомстве России категорично опровергли использование Арменией комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, указав, что весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом
Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом.
Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин».
Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости».
В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании.
США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины
Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».
Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
«Академик Черский» прибыл в район укладки «Северного потока – 2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
Недалеко от «Академика Черского» находится российское судно «Мурман», оно находится в режиме ограниченной маневренности, передает ТАСС.
Позиция «Академика Черского» сейчас совпадает с одной из точек, в которой разрешено строительство «Северного потока – 2» Датским морским управлением.
Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта строительства газопровода и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики
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Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики, говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things).
Выдержки из книги, которая поступит в продажу 6 апреля, были опубликованы в электронной версии газеты Washington Post. В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.
«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», – приводит ТАСС текст книги.
При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
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