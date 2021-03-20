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Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
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Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Эксперт объяснил скандал на первых при Байдене переговорах США и Китая на высоком уровне
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«Новый президент США дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя обвинения Китая в адрес Соединенных Штатов Америки в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже.
«После победы Байдена в американской политической дискуссии звучало мнение, что китайцы и русские будут испытывать его на прочность, а он, в свою очередь, не сможет реагировать на это так же жестко, как Трамп. Но теперь новый президент дает понять, что не пойдет на уступки даже там, где американский интерес требует компромисса», – объяснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По мнению собеседника, встреча США и Китая на Аляске характерно продемонстрировала такую позицию демократической администрации. «С одной стороны, все понимают, что нужно договориться друг с другом хотя бы по вопросам торговли. Вероятно, какое-то торговое соглашение действительно будет подписано, но все же американская сторона постоянно делает акцент на том, что китайцам такой договор нужен больше, чем Америке. Это значит, что давление на Китай будет только усиливаться», – полагает эксперт.
Китай обвинил США в неподобающем поведении во время встречи делегаций двух стран в Анкоридже, штат Аляска. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И.
«Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», – сообщил представитель китайской делегации.
Риторика США относительно Китая отличается от их позиции по вопросам взаимоотношений с Россией, отметил Кортунов.
«С китайским лидером Си Цзиньпином в любом случае придется вести диалог, а вот с президентом России Владимиром Путиным Байден, по-видимому, не считает нужным договариваться, кроме как по теме контроля над вооружениями. Несмотря на то, что по отношению к Си используется менее агрессивная риторика, суть остается одной: надо всем доказать, что Байден – сильный президент, который будет последовательно отстаивать американские позиции», – указал собеседник.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
«Это значит, что общий конфронтационный курс США относительно Китая сохраняется, а в некотором смысле даже усиливается. Ведь у демократов, помимо традиционного набора претензий к Пекину, есть еще целый ряд вопросов, которые не очень интересовали бывшего президента – права человека в Гонконге, Синьцзяне и на Тибете, преследование религиозных меньшинств, отношение к диссидентам. В то же время ни одна из сторон не желает полноценной торговой войны, следовательно, по этим вопросам договоренности, скорее всего, будут достигнуты. Таким образом, конфронтация будет перемещаться в другие сферы: гонку современных технологий и вооружений, геополитическое соревнование в Восточной Азии, идеологическое противостояние», – заключил Кортунов.
Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже на Аляске заявил, что Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.
Напомним, в среду Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых американских санкций. В тот же день в американской администрации заявили о намерении потребовать от Китая на предстоящих переговорах в Анкоридже «изменить курс». В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него. В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».
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Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший назвал главу администрации Соединенных Штатов Джо Байдена «пустым костюмом с телесуфлером». Таким образом сын Дональда Трампа прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина провести дискуссию с американским коллегой в прямом эфире.
«Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)», – написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Twitter.
Накануне Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Позже в тот же день Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис американским президентом. Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сыронизировала: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить». Ранее СМИ обращали внимание на оговорки Байдена. Так, в сентябре 2020 года он заявил о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу своей речи в Филадельфии. Кроме того, однажды Байден перепутал президента Сирии Башара Асада с казненным в 2006 году президентом Ирака Саддамом Хусейном.
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Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Итальянский эксперт: Нападать на Путина – это нападать на Россию
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Заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
«Главная новость дня – это открытая атака президента Соединенных Штатов Джо Байдена на российского президента Владимира Путина. В уже известном интервью хозяин Белого дома прямым текстом назвал господина Путина «убийцей». Что это – старческий кретинизм или объявление новой холодной войны? Это очень важный вопрос: почему президент Соединенных Штатов нарушает все дипломатические правила, выдвигая столь оскорбительное ложное обвинение? Вероятно, потому, что Путин ассоциируется со всеми теми результатами, которых Россия добилась в последнее время: от воссоединения с Крымом до крупной победы над коронавирусом благодаря российской вакцине, которая покоряет мир, пока западные вакцины терпят неудачи», – пишет Верноле в статье под названием «Байден оскорбляет Путина. Альцгеймер или вопрос геополитики?».
По словам эксперта, атака на Путина – это очередная атака против России. «Тем не менее это новое нападение только усилит сплоченность российского общества и его твердость духа, как это уже происходило в прошлом в связи с угрозами, исходившими из-за рубежа», – уверен он.
«Байден сказал, что Путин – «убийца». Что ж, тем, кто живет в стеклянных домах, не стоило бы бросать камни! Позвольте нам, пожалуйста, напомнить, сколько войн начали Соединенные Штаты во время вице-президентства Байдена: новые военные операции в Афганистане и Ираке, кровавые бомбардировки в Ливии, вмешательство и вербовка боевиков-джихадистов в Сирии, оркестрация украинского кризиса, экономические санкции против стран, не принимающих новый миропорядок Соединенных Штатов… Тысячи невинных жертв! Быть может, слово «убийца» больше подходит господину Байдену? Что подумал бы о себе президент США, посмотрев в зеркало?» – задался вопросом Верноле.
Он также назвал парадоксальными заявления Байдена о том, что Путин «заплатит за вмешательство в американские выборы». «Президент страны, которая начала едва ли не все крупные войны XXI века, страны, чей департамент здравоохранения гордится тем, что подорвал использование российской вакцины в Латинской Америке, пока люди умирают из-за COVID-19, «незаменимой страны», чье вмешательство в выборы и другие политические процессы во всех регионах планеты настолько четко установлено, что они насилу его скрывают, выворачивает реальность наизнанку. Тем же, кто говорит, что Байден в то время не был президентом, а значит, не должен отвечать за американское вмешательство во внутренние дела других стран, достаточно напомнить, что он всегда был у власти – как член Конгресса или вице-президент США, – а значит, ответственен. Пора наконец приподнять покрывало лицемерия и назвать вещи своими именами», – добавил эксперт.
Возвращаясь к заявлению Байдена, который назвал Путина «убийцей», Верноле предложил подумать, почему такое обвинение выдвигается именно сейчас. «Вероятно, ответ заключается в важности фигуры Владимира Путина для России. Он не только президент, он – воплощение стабильности, защищающий как внешний, так и внутренний суверенитет страны благодаря поддержке большинства ее граждан. Соединенным Штатам не удалось бросить тень на его образ с помощью дела Навального, теперь они предпринимают еще одну попытку», – добавил эксперт.
При этом он усомнился в успехе США в этом вопросе. «Успешное преодоление пандемии стимулирует российское общество продолжать свой нынешний путь, и оно по-прежнему сохраняет свое единство; западные же идеи и идеалы находят поддержку лишь у маргинальной группы жителей страны. Поэтому попытка оклеветать главу Кремля лишь еще больше сблизит Москву и Пекин, ставя в неловкое положение европейских «союзников», которые остаются главными «жертвами» обновленного «железного занавеса», – добавил он.
«Итак, накануне еще одной годовщины – возвращения Крыма в Россию – президент Байден делает шокирующее заявление: он считает, что Путин – убийца. Во-первых, оно ложное и клеветническое, но к американскому вранью мы уже давно привыкли. Во-вторых, это очень грубый, недостойный и недипломатичный поступок для президента любой страны, а тем более – Соединенных Штатов. В самом деле, возникает впечатление, что Байден не лучше Трампа, любившего очернять своих противников. Наконец, это попросту глупо, поскольку нападать на Владимира Путина – это нападать на саму Россию, что означает больше напряженности, никакого диалога, большее продвижение в сторону новой холодной войны. Зачем пытаться вырабатывать решения и преодолевать враждебность, если можно просто бросаться оскорблениями?» – добавил Верноле.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубит кризис в отношениях между Западом и Россией, и Соединенные Штаты – единственный виновник этого. «Пандемия коронавируса научила нас, что все страны должны объединяться против глобальных угроз, иначе все человечество окажется в опасности. К несчастью, Соединенные Штаты показывают себя весьма нерадивым учеником», – заключил эксперт.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про русского медведя
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя слова американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя!».
«Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа. Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: «Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется», – написал Носов в Instagram.
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Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Политики из разных регионов России отреагировали на хамство Байдена
Российские региональные политики отреагировали на резкий выпад президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, указав, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали.
«Мое мнение – это оскорбление не отдельно взятого главы государства. Это оскорбление всей нашей страны и ее народа, который поддерживает своего президента. Это крайняя степень некорректности, потому как подобные высказывания для руководителей столь высокого уровня просто недопустимы. Это проявление слабости и признание собственного бессилия, в том числе в вопросах ведения конструктивного диалога», – написал в Instagram секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов.
Его поддержал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, по словам которого «высказывание Джо Байдена … сложно назвать верхом цинизма, это, скорее, констатация собственного бессилия». «Наверное, когда нечего сказать, а очень хочется, в арсенале остаются только вот такие глупые, лишенные всякого смысла, нападки. Я вообще уверен в том, что за человека всегда лучше говорят его дела, чем много слов. Если сравнивать реальные дела этих руководителей двух стран, сразу все становится ясно. За Путиным – традиционные семейные ценности, народная поддержка, наш Крым, успехи по борьбе с пандемией – всего не перечислишь. Он сильный лидер сильной страны, который работает на укрепление ее авторитета на международной арене, а неуверенный в своих силах политик всегда ищет виноватых», – отметил политик в Instagram.
В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов указал, что «еще свежи в памяти события, происходившие в США: массовые беспорядки в городах, сопровождающиеся погромами, расовое противостояние, выборы президента с десятками неизвестных по их итогам, и как апогей – захват парламента протестующими, и все это в условиях не очень внятного противодействия пандемии».
«Будь это в любом другом государстве, кроме США или стран ЕС, то оно подверглось бы жесточайшей обструкции со стороны вышеупомянутых стран западной демократии за нарушение прав человека. И ничего удивительного, что вылетевшие вчера слова из уст Байдена по отношению к лидеру нашей державы Владимиру Путина стали ярчайшим образчиком геббельсовской риторики «демократических лидеров» последних лет», – добавил Артемов.
По его словам, «очень даже не нравиться «товарищам», что Россия продолжает, несмотря ни на что, сосредотачиваться, а не ползает на коленях». «Как никогда уместна пословица «Собака лает, караван идет» – никакие выпады со стороны наших оппонентов, какими бы грязными они не были, не остановят движения России, как самостоятельного и самодостаточного государства, возглавляемого одним из авторитетнейших политиков мира Путиным», – заключил Артемов.
В то же время председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев отметил в Instagram, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали. «Считаю, что слова, сказанные Джо Байденом, категорически недопустимы. Это оскорбление в адрес нашего президента, нашей страны, наших граждан противоречит здравому смыслу! Байдену, прежде всего, стоит обратить внимание на свою внутреннюю политику, а не устраивать провокации в отношении России. Какими бы не были взаимоотношения между странами, считаю, что важно и необходимо сохранять дипломатию», – указал он.
Его поддержала депутат Смоленской областной думы Анна Андреенкова. «Как смешны уже вы, господа американцы, со своими бредовыми и хамскими высказываниями! Никогда не понять вам загадочную русскую душу. Ваши нескончаемые санкции делают нас еще сильнее и сплоченнее. Мы гордимся своим Президентом Путиным и нашей великой Россией! Завидуйте молча, Господа, используйте шанс сойти за умного!» – написала она ВКонтакте.
Ранее заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
В Германии прокомментировали заявление Байдена в адрес Путина
Германское правительство, комментируя заявление президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметило, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации.
«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах – это отличает отношения правительств ФРГ и России», – сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ремарку Байдена о Путине.
Он добавил, что эта двойственность, выраженная в «очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам», определяет отношения между странами в настоящее время, передает РИА «Новости».
Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Сын Трампа сравнил инцидент на трапе с его отцом и тройное падение Байдена
Дональд Трамп-младший сравнил инцидент с действующим президентом США Джо Байденом, который едва не упал при подъеме на самолет, с одним из случаев, произошедшим с его отцом, экс-президентом страны Дональдом Трампом.
«Помню, как пресса накинулась на Трампа за то, что он однажды дотронулся до перил. Байден [на видео] несколько раз упал, но я уверен, что он само здоровье. Неудивительно, что все наши враги набрасываются на него и публично насмехаются над ним», – написал Трамп-младший в своем Twitter.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Байден собрался отложить вывод войск США из Афганистана
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября, сообщили источники телеканала NBC.
По сведениям телеканала, во время недавних консультаций с помощниками Байден якобы выступал против того, чтобы американские войска оставались в стране значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в республике на шесть месяцев. При этом, согласно договоренностям с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», силы США должны покинуть Афганистан 1 мая, передает ТАСС.
«Байден хочет уйти [из Афганистана]», – утверждает один из источников. По его словам, представители Пентагона на консультация заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США. Окончательное решение еще не принято.
В среду Байден заявил, что решение о сроках вывода военнослужащих США из Афганистана пока не принято. При этом в Госдепе США выразили надежду на продуктивные консультации по Афганистану в Москве. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Напомним, в понедельник появились сведения о нахождении в Афганистане «неучтенных» американских военнослужащих. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».
Лех Валенса назвал политически грамотным шагом ответ Путина Байдену
Президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог, заявил лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса, отметив, что теперь Байден находится в сложном положении.
«Путин – прекрасный политик. Он умело это все разыгрывает. Пока он находится в более выгодной ситуации, так как все же хочет диалога. Посмотрим, каким будет ответ. Но он осложнил дело президенту США», – отметил бывший польский лидер, передает ТАСС.
Касаясь резких высказываний Байдена о России, Валенса выразил убеждение, что такой подход не соответствует уровню главы государства. «На такой высоте нужно решать вопросы иначе, чем какие-то купцы или люди на низших уровнях. Я удивлен, что на таком уровне доходит до таких столкновений», – сказал он.
По мнению Валенсы, причина заключается в ситуации вокруг блогера Алексея Навального. «Есть там и другие вещи, с этими агентами (влияния), все это накопилось, и президент (США), как видно, не выдержал», – считает Валенса.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.