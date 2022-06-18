Глава украинской делегации сказал, когда Киев может вернуться к переговорам с Россией

Киев заявил, что может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках, сказал глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

Об этом она заявил в интервью радиостанции «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Арахамия.

По его словам, потерю территорий Украина принимать не будет.

«Но мы можем рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле. Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», – сказал он.

Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции. Представители Москвы в свою очередь заявили о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Но потом переговоры были поставлены на паузу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД