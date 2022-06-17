Эксперт назвала банкротство российской «дочки» Google попыткой вывести прибыль

«Банкротство российской «дочки» компании связано исключительно с тем, что Google хочет защититься от претензий со стороны российского государства, от решений российских судов», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Ранее российская структура Google подала в суд заявление о собственном банкротстве.

«Был назначен оборотный штраф в отношении компаний, были назначены неустойки по другим судебным решениям, выписано достаточно большое количество штрафов за неудаление запрещенной информации. Но администраторы компании, судя по всему, не были настроены на то, чтобы выплачивать эти штрафы. Единственное, что Российская Федерация от них получала – это взыскания от службы судебных приставов на основании судебного листа», – пояснила директор Лиги безопасного Интернета, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

«Ясно, что такого рода действия – попытка вывести оставшиеся средства и избежать дальнейших юридических последствий», – сказал собеседница, напомнив, что прибыль американской компании от работы в России исчисляется десятками миллиардов рублей в год. «Что касается уплаты уже назначенных штрафов – на данный момент, насколько мне известно, их счета арестованы. В принудительном порядке штрафы и иные платежи с них взыскиваются», – добавила она.

«И головной офис Google, и представители его филиала в нашей стране всегда заявляли, что в России они занимаются только рекламой, маркетинговыми услугами и не имеют отношения к контентной политике, модерации. Но теперь выяснилось, что это не так», – считает эксперт.

Мизулина не исключает, что американская компания полностью уйдет из нашей страны. «Теперь стоит ожидать полного ухода Google с нашего рынка, – и нужно к этому готовиться. Google – это очень большая компания, много различных сервисов, которыми пользуется огромное число людей в нашей стране. Безусловно, это не только поисковая система, также есть почта, Google-документы, облачное хранилище и много чего другого. Если они уйдут с территории России, то пользователям придется искать аналоги этим сервисам», – сказала собеседница.

«На самом деле в России много крупных ИТ-компаний, которые готовы предложить свои решения на замену. Конечно, для замещения каких-то сервисов потребуется несколько лет, но это сделать реально. У нас есть холдинг VK, «Лаборатория Касперского» и другие крупные конкурентные компании, которые с эти справятся», – заключила Мизулина.

О том, что российская «дочка» Google начала процедуру банкротства стало известно 18 мая. Российский филиал вывез основную часть своих сотрудников за рубеж, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.

В пятницу российская структура Google подала в Арбитражный суд Москвы официальное заявление о собственном банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.

Как уже сообщалось, Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Ведомство оштрафовало компанию за отказ удалять запрещенный контент. Указанную сумму компании следовало выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств. На этом фоне корпорация решила расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей.

Как сообщал в начале года «Forbs», налоговая служба раскрыла в суде доходы компании Google в России. За 2020 год выручка компании в России оценивалась в 144,4 млрд рублей. Наложенный в прошлом году на Google штраф составил 1/20 совокупного дохода Google и его аффилированных лиц за календарный год, предшествующий году, в котором совершено правонарушение.