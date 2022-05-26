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Google решил отключить в России ускоряющие загрузку контента серверы
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Компания Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов, соответствующее уведомление направлено некоторым российским провайдерам, сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.
Галушко рассказал, что компания Raiden Unlimited Company (ирландская «дочка» Google) сообщила оренбургскому провайдеру «Радиосвязь» о решении отключить серверы в связи с изменениями правовой практики». В уведомлении говорится, что сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» подтвердил РБК, что серверы отключили 19 мая, спустя несколько дней пришло уведомление. В «Радиосвязи» не исключили, что решение вызвано небольшим объемом трафика. Кроме того, источники сообщают, что уведомление получил и провайдер «МФТИ Телеком» – источники связывает действия Google с тем, что МФТИ находится в санкционных списках.
Представитель «Ростелекома» сказал, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. А представитель МТС сообщил, что «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме». Не видят каких-либо изменений в работе этого оборудования и в «МегаФоне», передает РИА «Новости».
Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет
Артистке Наргиз Закировой запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, об этом сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС России на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – сказал Исмаилов в беседе со Starhit.
Он добавил, что певица была к этому готова, и предполагала, что подобные меры к ней будут приняты. Вместе с тем она решила оставаться верной «своей гражданской позиции».
Ранее сообщалось, что Закирову после прибытия в Россию задержали в аэропорту и могут депортировать.
Наргиз Закирова в 1990-х вместе с семьей переехала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте «Голос» и с тех пор занималась творческой деятельностью в России.
В Минтруда назвали средний размер пенсии после индексации
Повышенные после индексации пенсии получат 35 млн человек, ее средний размер достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, средняя прибавка составит 1760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Безусловно, добавил Котяков, «размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера», передает РИА «Новости».
«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», – отметил министр.
Ранее министр труда пообещал, что пенсионный фонд России начнет доставлять проиндексированные на 10% пенсии, начиная с 3 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделеня на огневых позициях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны отчитались, что ударами авиации ВКС России за сутки были уничтожены более 210 украинских националистов.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену
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Один из командиров батальона «Азов» Денис Прокопенко смог поговорить с женой по телефону и рассказал, что сдавшиеся в плен военнослужащие содержатся в удовлетворительных условиях, сообщило издание The Guardian.
Супруга украинского военного также заявила, что ей сообщали о том, что заключенные не подвергались насилию.
«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я», – рассказала газете Guardian Катерина Прокопенко.
«Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», – добавила она. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) – TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи). Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск).
Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом – черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.
По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, так как все передано под прямое управление зарубежным кураторам. «Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
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В офисе Зеленского заявили о поступающих с Запада сигналах уступить территории России
В Европе призывают сдать территории ради мира, Украина не будет участвовать в этом обсуждении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что «в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее»: «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы». Он также подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России
Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.
Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.
Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.
Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.
Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.
Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру
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«Мнение Киссинджера не может быть проигнорировано. Вместе с тем, превалирование той или иной позиции на Западе в отношении России напрямую зависит от положения дел на поле боя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину пойти на уступки на переговорах с Россией. В ответ на это Киев счел Киссинджера «давосским паникером».
«На Западе нет полного консенсуса по алгоритму украинского урегулирования. Не секрет, что основная часть истеблишмента и экспертного сообщества занимает достаточно жесткие проукраинские позиции. В том числе – в части вопроса о сохранении территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Но есть альтернативные точки зрения. В частности, это и представленная патриархом американской внешней политики Генри Киссинджером позиция о том, что Украина должна идти на уступки в переговорах с Россией», – отметил эксперт.
«Такие настроения присущи прежде всего так называемым реалистам. То есть людям, которые склонны анализировать международные отношения в большей степени через призму баланса сил, нежели чем призму международных норм и вопросов ценностей», – пояснил он.
«Для реалистов вопросы территориальной целостности и суверенитета рассматриваются в более широком геополитическом контексте. Поэтому мы и слышим подобные высказывания Генри Киссинджера», – добавил собеседник.
«Но пока это точка зрения меньшинства. Она не поддерживается сегодня мейнстримом, поскольку на Украине, как и на Западе, по-прежнему существует атмосфера эйфории от происходящего. Там есть мнение, что война может в корне изменить свой характер, Украина добьется серьезных успехов на поле боя и вопрос о территориальных уступках уйдет с повестки дня», – подчеркнул политолог.
«Безусловно, мнение Киссинджера не может быть проигнорировано, поскольку он пользуется большим уважением в экспертной среде. Но мейнстрим сейчас определяют другие точки зрения», – отметил Кортунов.
«Может это будет несколько цинично, но я считаю, что позиция Запада относительно конфликта зависит от положения дел на поле боя. Если Россия продолжит развивать свое наступление, то и настроения на Западе будут меняться», – допускает эксперт.
«А если Украина сможет каким-то образом остановить российскую армию и уж тем более перейти в какое-то контрнаступление, тогда сторонники западных взглядов получат небывалую уверенность в выбранной тактике и не будут ее менять», – продолжил он.
«Что же касается высказываний советника офиса Зеленского Михаила Подоляка – ему, конечно, характерна склонность к эпатажу. Это своего рода пиар-ход. Но я считаю, этот ход был неуместен в отношении Киссинджера. Люди в команде Зеленского не имеют большого дипломатического опыта, поэтому у них такой своеобразный подход к международным делам», – подчеркнул политолог.
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что «партия так называемых сторонников уступок считает, что главное для Запада – это не потерять Россию». «Эти люди ставят борьбу с Китаем на первое место и полагают, что США своей политикой угрожают возможностям Запада в борьбе с Китаем», – пояснил Бордачев.
«Приверженцев таких взглядов достаточно много, но оказать серьезное влияние на текущую повестку они не могут», – добавил он.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он также подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
В ответ на это Киев назвал Киссинджера «давосским паникером». В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк полагает, что Киссинджер отдал бы России не только часть Украины, но и Польшу с Литвой. По его словам, «хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». «Немного заняты», – приводит его слова ТАСС.
В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Киссинджера, заявил, что «не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война», Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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