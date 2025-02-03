МВД сообщило о мошенничестве через поддельный домен акции Wildberries

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале по борьбе с киберпреступлениями предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с имитацией под онлайн-ретейлера Wildberries, передает ТАСС.

Мошенники использовали существующую акцию Wildberries и T2 мобайл, изменив ее для своих целей. Акция, предполагающая подключение домашнего интернета от T2 для получения сертификата на 4 тыс. рублей от Wildberries, была размещена на поддельном сайте. На этом ресурсе мошенники предлагали пользователям авторизоваться в своем аккаунте Wildberries и предоставить доступ к личному кабинету.

Целью мошенников является получение личных данных пользователей для фишинга. МВД призывает граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не предоставлять свои данные на неизвестных сайтах, чтобы избежать обмана.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило граждан о фишинговых атаках, которые осуществляются от имени интернет-магазина Ozon с целью кражи данных. Кроме того, МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

В целом количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% выше показателей предыдущего года.