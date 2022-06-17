Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 550 украинских военных

Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожены десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Также в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов». Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск ДНР, склад боеприпасов в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Зеленый Гай Николаевской области, Малые Проходы, Сулиговка, Малая Камышеваха, Долгенькое, Рассоховатое, Чкаловское Харьковской области, Брянка, Фрунзе, Новоивановка ЛНР, Триполье ДНР, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Чернобаевки Херсонской области. Кроме того, перехвачена ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Красный Луч ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах Чернобаевки Херсонской области, Липцы Харьковской области, Верхнеторецкое, Новоселка ДНР», – сообщил Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Украинка Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военой операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппарата, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 480 украинских военных.

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