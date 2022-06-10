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10 июня, пятница | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
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В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
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Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен и исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах, и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие
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Страны Североатлантического альянса выражают опасение по поводу того, что российские военные получат новые технологии из-за поставок передовых западных образцов вооружений Украине, сообщают СМИ.
Любое трофейное оружие с компонентами поиска и самонаведения, а также с алгоритмами шифрование может дать российским военным ключ к пониманию его работы и поможет в будущем защититься от него, заявил неназванный представитель британского посольства в США изданию Defense News.
При этом поставляемые западные системы РСЗО обладают дальностью в 70-80 километров, и считается, что риск их немедленного захвата невелик. Но потеря оружия меньшей дальности, такого, как британская самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» Brimstone с технологией распознавания целей, вызывает беспокойство. Фотографии якобы захваченных российскими военными или военными республик Донбасса Brimstone появились в Twitter в середине мая, обратило внимание издание.
Издание отмечает, что в НАТО начинает преобладать мнение о том, что военные секреты могут попасть к России по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). До этого глава Белого дома Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы.
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В конце мая российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.
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Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
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Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области – район Кинбурнской косы», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в среду российские средства ПВО сбили два МиГа-29 и вертолет Ми-8 в Николаевской области.
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США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР
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Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает Россию уважать нормы гуманитарного права, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
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Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины
Большинство кораблей военно-морских сил Украины, которые оказались под контролем России с 2014 года, планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма.
Источник ТАСС сообщил, что «многие из них уже не подлежат даже буксировке». Указывается, что «в большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели». В силовых структурах Крыма уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции». Источник заявил, что они уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности. Отмечается, что Москва никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.
Напомним, в силовых структурах региона сообщали, что бронекатера, ставшие трофеями российских моряков в результате спецоперации России на Украине, могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь. В 2019 году Россия вернула Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
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Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.
Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
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В Кремле оценили слова Делимханова о сроках окончания спецоперации на Украине
Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, предположил, что операция завершится к концу этого года.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В России предрекли Украине снарядный голод
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«Спасти Украину смогут только масштабные поставки орудий и боеприпасов к ним натовского образца. Но, учитывая сокращение выделяемых Западом денег на поддержку ВСУ, на это надеяться не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов.
«Тот факт, что боеприпасы, которые подходят к советским и российским артиллеристским системам, у Украины заканчиваются, говорит о том, что скоро ВСУ останутся совсем без боеприпасов. Украинской армии грозит снарядный голод», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Какое-то количество натовских боеприпасов Украине пока еще будут поставлять, но проблема в том, что орудий, к которым они подходят, у Украины не так много, а быстро нарастить эти поставки невозможно», – отметил эксперт.
«На Украине все еще доминирует советская система вооружений, и значительную часть боеприпасов к ним Украина потеряла. Они были уничтожены или захвачены нашими войсками», – добавил он.
«В этой связи можно констатировать, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а значит, начиная с какого-то момента ВСУ лишатся оружия, которое было произведено в Советском Союзе», – отметил собеседник.
«Конечно, теоретически спасти Украину могут поставки натовского оружия, но только если оно будет поставляться в огромном количестве. Текущий объем поставок не изменит ситуацию на фронтах», – рассказал Сивков.
«Вместе с тем надежд на большие поставки тоже не остается, поскольку страны Запада сокращают объем средств, выделяемых на помощь Украине», – полагает он. «Мы, в свою очередь, должны сейчас добить ВСУ и дальше решать задачу по освобождению всей территории Украины, вплоть до западных границ с Польшей», – резюмировал эксперт.
Накануне стало известно о том, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist. Поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в ЛНР
Стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Станция Светланово (Донецкая дорога) находится в 20 км южнее Лисичанска, в окрестностях населенных пунктов Камышеваха и Золотое, передает ТАСС.
Кадыров сообщил в Telegram, что украинские силы «не выдержали натиск союзных войск», станция «находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР». Как отметил глава Чечни, «по доброй традиции наши ребята стали обладателями вооружения и спецсредств, любезно оставленных для личного пользования». «Такие приятные презенты укровояки оставляют повсюду, только подарочной упаковки не хватает. Но она нам и не нужна. Главное, чтобы все работало исправно», – заявил он.
Кроме того, как сообщил Кадыров, «по мере возможности бойцы полка уделяют внимание и мирным жителям, оказавшимся по воле случая вблизи линии соприкосновения». «Будь то продукты питания, лекарственные препараты или что-нибудь другое, ребята готовы помочь жителям должным образом», – заявил он, подчеркнув, что «именно в этом принципиальное отличие украинских националистов от солдат союзных войск». «Для нас важна жизнь каждого человека», – заверил глава Чечни.
Напомним, Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.
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Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Власти Запорожской области решили сохранить два государственных языка
Русский и украинский языки будут государственными на освобожденной территории Запорожской области, если поступят запросы от населения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Пока мы не видим проблем в том, чтобы было два государственных языка, никакого языкового преследования не планируется, оба языка важны и присутствуют. На освобожденной территории области так все и есть, в отличие от того же [города] Запорожья, где русский под запретом. Если будет запрос в обществе, если будут обращения, требования, просьбы – пожалуйста, мы будем выносить тогда на голосование, на референдум, спрашивать мнение. Пока проблемы нет, главное, чтобы был русский в том числе. Это то, чего люди долгие годы ждали», – рассказал он ТАСС.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Связанный с СБУ «смотрящий» задержан в Запорожской области
Задержан Артур Горобец (Туча) – один из лидеров организованной преступной группировки, которая связана с СБУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что задержан «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча, которого «контролировал Александр Шмитько, начальник областного управления СБУ, долгие годы». «А до этого еще и глава управления по борьбе с организованной преступностью МВД, то есть прослеживается четкая спайка карательных структур и криминального мира», – приводит слова Рогова ТАСС.
По его словам, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела СБУ часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Рогов заявил, что на Украине «криминал фактически существовал при государственной поддержке, соучастии», сейчас выстроена определенная пирамида преступного мира, криминал интегрирован во власть.
Рогов рассказал, что «в последние восемь лет и здесь, и в каждом из населенных пунктов был свой «смотрящий». Криминал был «интегрирован с СБУ, МВД и так далее». По его словам, «карательные структуры режимов Порошенко и Зеленского четко взаимодействовали с криминалом».
Напомним, подразделение «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона.
Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР
Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Эслином, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».
«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.
Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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