Офис Гутерреша не смог подтвердить эвакуацию всех гражденских с «Азовстали»

ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода «Азовсталь» все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что с «Азовстали» эвакуированы все гражданские лица, Хак сказал: «Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские (с завода)», передает РИА «Новости».

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», удалось спасти 51 человека.