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Эксперт спрогнозировал последствия разрыва Основополагающего акта Россия – НАТО
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«Кто первым нарушил условия Основополагающего акта – вопрос открытый. Но взаимодействия между НАТО и Россией нет уже много лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее зам генсека Североатлантической альянса обвинил Москву в несоблюдении Основополагающего акта Россия – НАТО.
«Обе стороны имеют претензии друг к другу. И они касаются не только текста Основополагающего акта, но и созданного на его базе Совета Россия – НАТО. Если говорить о нарушениях, то не будем забывать, что согласно акту – в спорных случаях консультации предполагались при возникновении кризисных ситуаций в Европе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, по словам собеседника, в момент острой необходимости Совет России – НАТО фактически был заморожен. «В 1998 году во время конфликта на Северном Кавказе НАТО в одностороннем порядке остановило работу объединения. Хотя это было действительно необходимо», – пояснил эксперт.
«Ну и говоря о взаимодействии, не стоит забывать, что с 2014 года так и не удалось восстановить полноценные контакты по линии военных. Осталось общение только на высоком уровне, да и оно стало сугубо формальным. То есть фактически Россия и НАТО давно не взаимодействуют на том уровне, который изначально планировался». – сказал Кортунов.
Эксперт также обратил внимание на возможные последствия разрыва Основополагающего акта. «У сторон больше не будет ограничений по размещению своих вооруженных сил на линии соприкосновения. Но это не означает, что НАТО сразу же разместит там бригады или дивизии. Хотя такая возможность у них теперь появится. При этом и у России также есть возможность укрепить свои позиции», – рассуждает собеседник.
В основном Москве придется усилить оборону «в районе Мурманской и Калининградской областей, а также на границах со странами Балтии», уверен Кортунов. «Но, как мне кажется, еще остается шанс вернуться к диалогу. Хотя это будет уже после принятия новой стратегии НАТО», – сказал эксперт.
«В новой стратегии Россия, наверняка будет представлена как основной или один из основных вызовов. И, как мне кажется, мы увидим приблизительно те же термины, которые звучат в СМИ, а также были указаны в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Вот только формулировки будут жестче, поскольку они учтут ситуацию на Украине», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи о Китае пока сказать что-либо сложно, поскольку внутри блока есть разногласия на счет этой страны. Одни говорят, что Китай – это одна из главных стратегических угроз, другие настаивают на том, что Китай – далек от НАТО и им нужно заниматься в рамках других альянсов и объединений», – заключил Кортунов.
Накануне Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал. Об этом сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – сказал Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий. «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса
Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.
«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России.
Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
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Финляндия дала ответ на ультиматум Турции по расширению НАТО
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Волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.
«Турция подняла ряд вопросов в связи с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Понятно, что в ходе этого процесса разные вопросы могут быть подняты различными союзниками. Финляндия находится в активном контакте с Турцией – этой весной я посещал Турцию дважды – на различных уровнях. Мы стремимся продолжить наш конструктивный диалог с союзниками и готовы обсуждать все нерешенные вопросы с Турцией», – приводит слова главы финского внешнеполитического ведомства ТАСС
«Мы думаем, что проблемы, поднятые Турцией, могут быть решены», – заявил Хаависто. «Мы серьезно относимся к опасениям каждого члена НАТО», – заверил глава МИД Финляндии.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Красном Лимане захвачен комплекс спутникового интернета Starlink
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Российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21 мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.
Он пояснил, что через подобные станции проводили пресс-конференции с «Азовстали» боевики националистического батальона «Азов», также с помощью него они публиковали видеозаписи.
«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», – заключил военкор.
Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink. При этом он не привел никаких доказательств.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
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Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине
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Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.
Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».
Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.
Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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НАТО заявило об отсутствии «ограничений» на восточном фланге
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге».
По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» устава НАТО и «союзниками». По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – приводит слова Джоанэ РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Глава НАТО назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в альянс
Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Anadolu.
«Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось», – передает его слова РИА «Новости».
Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде 28–30 июня.
Он добавил, что этим государствам будет «трудно закрепиться» в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.
Ранее Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как она заблокировала старт переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на его страну после покупки российских ЗРК С-400. Один из обозревателей CNN предположил, что Турцию теперь «могут исключить» из альянса.
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Минобороны связало распространение оспы обезьян с биолабораториями США в Нигерии
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В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, под контролем США работают несколько биологических лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
«В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», – цитирует Кириллова ТАСС.
Он напомнил, что, согласно докладу ВОЗ, западноафриканский штамм возбудителя этого заболевания был занесен из Нигерии.
Кириллов подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего мира. Начальник войск РХБЗ уточнил, что возбудитель такой оспы является таким же заразным, как и COVID-19, но его летальность в 10 раз выше.
«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мэриленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом», – заявил он.
По его словам, инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», – приводит слова Кириллова РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
До этого ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения. Также организация рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, но применять меры реагирования.
В начале недели ВОЗ заявляла о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.
Трамп заявил об «исторических максимумах» рубля
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Российский рубль достиг «исторических максимумов», для урегулирования ситуации на Украине нефть должна резко подешеветь, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-глава американского государства заявил: «Вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего». Он поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и сказал, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.
На прошлой неделе курс доллара неожиданно опустился ниже 60 рублей. Запад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару. В пятницу курс доллара превысил 66 рублей.
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Россия решила поднять вопрос о биолабораториях США в СБ ООН
Российская сторона планирует поставить вопрос о военно-биологической деятельности США на Украине в СБ ООН, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер», – заявил дипломат ТАСС.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».
Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.
Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Пентагон: США не собираются воевать на Украине ни на суше, ни на море
Американская сторона не планирует вступать в украинский конфликт, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность применения военной силы США для экспорта зерна из Одессы.
«Президент [США Джозеф Байден] ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», – цитирует Кирби ТАСС.
Ранее в пятницу Кирби заявлял, что администрация Байдена ведет переговоры по поводу решения проблемы заблокированного в украинских портах зерна. Он подчеркивал, что планов по использованию вооруженных сил США для перемещения зерна нет.
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