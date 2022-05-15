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Блинкен: Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России
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Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является «защита и сдерживание»передает РИА «Новости».
«И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», – сказал Блинкен.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.
По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Турция предъявила претензии Финляндии и Швеции
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Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».
Ранее Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что в случае положительного решения парламента Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
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Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО
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Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент России указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России
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Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».
При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви–1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия?
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У России возникли вопросы к отказу Швеции и Финляндии от безъядерного статуса
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У российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, намеревающихся присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», – сказал он.
Грушко подчеркнул, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. «Все это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписыванию ей враждебных намерений в отношении стран, уж к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», – сказал дипломат.
«Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1,3 тыс. километров. Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1,3 тыс. километров. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее», – сказал он.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Латвия объявила Балтийское море территорией НАТО
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в комментарии газете Financial Times по поводу планов Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс заявил, что Балтийское море «становится морем НАТО».
Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, в котором пообещали «как можно быстрее» ратифицировать заявки Финляндии и Швеции. Это укрепит собственную безопасность этих стран и потенциал для отражения любого нападения, подчеркнули главы внешнеполитических ведомств этих республик, передает ТАСС.
«Балтийское море становится морем НАТО», – приводит FT заявление Ринкевича.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «это очень четкое послание о том, что северная часть Европы является территорией альянса».
«[ВС] Финляндии полностью совместимы с вооруженными силами НАТО, в чем мы убедились во время совместных международных миссий», – сказала руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс. В результате вступления двух стран в альянс «значительно усилится само НАТО, укрепится безопасность в Северной Европе и регионе Балтийского моря», добавила она.
Страны Балтии, давно обеспокоенные тем, что финские и шведские острова в Балтийском море могут быть использованы в качестве баз для нападения на них, считают, что они и другие страны НАТО только выиграют от укрепления вооруженных сил Финляндии и Швеции, а также вследствие обязательств альянса по коллективной обороне обоих государств.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
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Британия озвучила концепцию глобального НАТО
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – цитирует ТАСС Трасс.
Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
Финляндия выбрала день для подачи заявки на вступление в НАТО
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Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в интервью шведскому изданию Aftonbladet.
«С нашей стороны постоянный представитель при НАТО в Брюсселе сделает это [подаст заявку], вероятно, в среду. Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Финляндии ТАСС.
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Финляндия официально решила вступить в НАТО
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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО), заявило правительство страны.
«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что консультации пройдут в понедельник, а голосование, вероятно, состоится во вторник.
Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.
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Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов
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Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.
«Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», – приводит слова министра ТАСС.
Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. «Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», – отметил он, передает Anadolu Ajansi.
По его словам, Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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В США оценили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Власти США работают над прояснением позиции Турции, президент которой ранее заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», – цитирует ТАСС Донфирд. Она напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.
Комментируя позицию Турции, она также в очередной раз подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если таковые будут направлены властями этих стран.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.
«У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Грушко ранее в субботу заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Однако, добавил он, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение Финляндии и Швеции не останется без политической реакции.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Антонов раскритиковал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
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Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО является ошибочным, оно усугубляет ситуацию в сфере европейской безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ситуация еще больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому блоку. Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создает дополнительные угрозы для европейской безопасности», – приводит слова дипломата ТАСС.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Большинство граждан Венгрии выступили против эмбарго на поставки нефти из России
Большинство граждан Венгрии не поддержали запрет на поставки российских энергоносителей, считая, что санкции против России наносят вред самому Евросоюзу, следует из данных опроса, проведенного будапештским политологическим центром Szazadveg Alapitvany.
«Три четверти опрошенных не поддержали бы блокирование поставок российских нефти и природного газа в Венгрию под давлением США и Брюсселя, но 21% [респондентов] не возражал бы против этого», – сообщили авторы исследования на своем сайте, передает ТАСС.
По мнению 89% венгров, санкции «наносят ущерб Евросоюзу и европейской экономике». Лишь 10% жителей страны считают иначе.
Отмечается, что ответы не зависят от политических предпочтений венгерских граждан: против эмбарго на поставки российских нефти и газа выступают сторонники как правительства, так и оппозиции.
Согласно исследованию, запрет на закупку энергоносителей в России не поддерживают 92% избирателей, голосовавших на недавних парламентских выборах за правящую партию «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», 91% приверженцев националистической партии «Наша родина» и 51% тех, кто голосовал за коалицию из шести оппозиционных партий. Участие в опросе, который проводился в мае, приняли больше тысячи человек.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии.
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