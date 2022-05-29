В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса

Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.

По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.

«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».