Пушков: НАТО в большей мере нуждается в Турции, чем Турция в НАТО

Для Вашингтона вступление в НАТО Швеции и Финляндии с точки зрения стратегии и демонстрации своей мощи – намного важнее, чем споры с Анкарой по незначительным для Брюсселя вопросам. Поэтому у Турции есть все шансы выиграть в споре с Хельсинки и Стокгольмом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В ведущих СМИ и в некоторых правящих кругах стран НАТО звучит призыв начать конфликт с Турцией из-за ее позиции по приему в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. На мой взгляд, призыв достаточно безответственный. Он носит скорее эмоциональный характер, чем стратегический. Дело в том, что Турция – исключительно важный член альянса. Весь выход альянса на Ближний и Средний восток осуществляется через Турцию», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Военная база Инджирлик – «один из главных позвонков станового хребта» военного присутствия США в регионе Ближнего и Среднего Востока, добавил сенатор.

«Для США и НАТО эта база имеет жизненно важное значение. Поэтому любые призывы «изгнать Турцию из НАТО» звучат странно. НАТО в большей степени нуждается в Турции, чем Турция в НАТО. Не замечал, чтобы в последние годы Анкара вообще сильно опиралась на альянс в своей внешней политике. Членство в НАТО дает ей место за столом, увеличивает ее вес в делах западного альянса, но в обеспечении национальных интересов Турции ее союзники в последние годы никак не участвовали», – напоминает Пушков.

«Так что позиция Эрдогана – серьезная. Она показывает, что в странах НАТО не все в восторге от расширения альянса в тот момент, когда на Украине идут боевые действия. Расширение военного блока на северном фланге, его приближение к границам России на подобном фоне означает одно: усиление конфликтного потенциала между НАТО и Россией. Это шаг, который способствует не мирному решению вопросов, только и исключительно эскалации напряженности. Особенно, если в этих странах, как подчеркнул Владимир Путин, появятся объекты натовской военной инфраструктуры», – напомнил сенатор.

«Такой шаг многих тревожит. Не только в Анкаре этим встревожены, об этом говорят в Италии, и в других странах. Хотя в Вашингтоне и в Берлине говорят о полном единстве в НАТО, на деле полного единства не прослеживается», – полагает Пушков.

Впрочем, в долгосрочной перспективе поведение Турции вряд ли помешает вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, считает сенатор. «Ставки очень высоки. На Эрдогана сейчас будет оказываться большое политическое давление из главных столиц альянса. Речь идет о единстве Запада, об авторитете НАТО как союза, а также Берлина и всех, кто поддержал это вступление. А поскольку ставки высоки, скорее всего, власти двух скандинавских стран пойдут на уступки Эрдогану. В какой степени и форме, пока сложно сказать. Но, скорее, они пойдут на уступки, чем откажутся от вступления. Уступить придется и американцам – вероятно, в том, что касается поставок оружия самой Анкаре и отмены некоторых прежних санкций, наложенных на Турцию. Для Эрдогана настал тот самый момент, когда он может подорвать логику этих санкций», – полагает Пушков.

Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник назвала «позитивными» свои переговоры с президентом Турции. «У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», – цитирует ее турецкая газета Star. Андерссон добавила, что в Стокгольме с нетерпением ждут новых переговоров с Анкарой. Премьер добавила, что Швеция «одной из первых стран внесла Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции) в список террористов». «Швеция и Финляндия продолжат свои двусторонние и трехсторонние переговоры с Турцией в ближайшем будущем, переговоры займут некоторое время», – добавила премьер.

Ранее Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как она заблокировала старт переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на его страну после покупки российских ЗРК С-400. Один из обозревателей CNN предположил, что Турцию теперь «могут исключить» из альянса.

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