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В Финляндии спрогнозировали срок решения проблем с Турцией по членству в НАТО
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Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.
«Переговоры (с Турцией) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», – цитирует его РИА «Новости».
Также он рассказал, что Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться.
«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии (по связям с РПК) Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад», – приводит слова главы МИД турецкая газета Star.
Хаависто добавил, что «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО
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Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.
«НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в Telegram.
Он напомнил, что Молдавия – нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.
В пятницу глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
В свою очередь президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения в необходимости нейтралитета для республики. Она выступила с таким заявлением после того, как кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», выдвинутый оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.
Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
Эрдоган назвал главную проблему для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудил с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган объяснил Джонсону, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)», передает ТАСС.
Анкара желает «убедиться, что Финляндия и Швеция будут отстаивать ценности НАТО», а также в том, что «законные интересы Турции будут должным образом соблюдены». По словам Эрдогана «закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована».
Кроме того, в ходе переговоров Эрдогана и Джонсона «обсуждались региональные события», передает РИА «Новости».
Канцелярия главы британского правительства сообщила, что Джонсон призвал Эрдогана «работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом» НАТО в Мадриде. По его словам, «Великобритания готова оказать поддержку». Джонсон заявил о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса НАТО». Кроме того, сообщается, что Джонсон и Эрдоган «договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие».
Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил Fox News, что «без одобрения со стороны Турции присоединение» Финляндии и Швеции к НАТО «будет невозможно». Он подчеркнул, что Турция «является одной из ключевых стран – членов НАТО, у нее одна из сильнейших и самых больших армий в НАТО, это большая, важная страна, поэтому финны и шведы должны со всей серьезностью отнестись к ее озабоченностям». Венгрия рассчитывает на то, что страны смогут достичь договоренности с Турцией.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Украинский экс-депутат убил своих детей в Турции
Проректор по научной работе Харьковского национального университета им. Каразина и бывший депутат харьковского горсовета Алексей Навроцкий убил своих детей в турецкой Алании, сообщают СМИ.
О произошедшем стало известно в воскресенье утром. Гражданка Украины заявила, что муж зарезал ее детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на издание Newsroom.
По информации СМИ, Навроцкий был задержан. Его супруга рассказала полиции, что они приехали из Харькова и снимали квартиру. По ее словам, Навроцкий сначала пытался убить ее, а потом накинулся на детей.
Предположительно, бывший депутат находился под воздействием наркотиков и не помнит, как убил собственных детей.
37-летний Алексей Навроцкий – проректор по научной работе ХНУ им. Каразина. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году был избран в горсовет.
Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ
Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.
«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.
Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «катастрофическим провалом» прием в НАТО союзников СССР
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Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Он назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», – передает РИА «Новости» слова Трейсмана.
Он считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», – заключил эксперт.
Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
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Эрдоган назвал условие согласия Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», – приводит ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО
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На сайте американского телеканала Fox News вышла статья, в которой Турцию называют «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО – далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению автора статьи, турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. Кроме того, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
Из-за позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО все чаще звучат призывы об исключении Анкары из Североатлантического альянса.
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Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Украинская сторона заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, чтобы использовать их в качестве живого щита, сообщают СМИ.
«По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью – и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий) корабль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aydinlik.
По данным издания, одной из причин стало то, что Украина рассчитывает на нанесение Россией ударов по турецким кораблям, а это может вызвать напряженность в турецко-российских отношениях.
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Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО
Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.
«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена
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«У Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, от этого может зависеть его будущая политическая карьера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции обсудил с генсеком НАТО условия членства в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии.
«Мягкое отношение к РПК и другим беженцам – это традиционная позиция для Швеции и Финляндии, обозначенная еще в середине прошлого века. После войн в Ираке и начала кризиса в Сирии по сей день эти потоки только растут. Такой политикой Стокгольм и Хельсинки идут в фарватере Брюсселя, так что тут нет ничего удивительного именно для этих двух стран», – пояснил генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам эксперта, при всей своей либеральности к тем же членам РПК, Северная Европа, безусловно, понимает, что от них можно ждать деструктивных действий, и поэтому местные правоохранительные органы и спецслужбы в постоянном режиме ведут мониторинг ситуации в этих диаспорах.
«При этом все осознают, что основная финансовая и политическая активность курдов направлена на поддержку тех своих «собратьев», кто борется за свободу и создание своего государства на Ближнем Востоке. Поэтому Стокгольм и Хельсинки не воспринимают курдов, как немедленную угрозу непосредственно для Европы», – считает собеседник.
Усиливает позиции курдов в Швеции и Финляндии и то, что они в большинстве своем являются членами левых движений и партий, то есть поддерживают политические ориентиры властей в обеих странах. «Электоральный интерес нынешних шведских и финских властей тут тоже играет на стороне членов РПК. Поэтому Стокгольм и Хельсинки, наверное, ответят на требования Эрдогана в чисто номинальном ключе: «Да, мы установим больший контроль за курдами, обещаем приструнить» их», – спрогнозировал аналитик.
Но сильнее всего запутывает ситуацию со сплетением интересов НАТО, Швеции, Финляндии, Турции и США тот факт, что Вашингтон очень активно поддерживает сирийских курдов, которые для Анкары гораздо опаснее, чем члены РПК в Северной Европе, отметил политолог. «США финансируют курдов в Северной Сирии, поставляют им оружие, обучают военному делу и защищают от Турции. И это подрывает и попросту аннулирует требования Эрдогана к Стокгольму и Хельсинки. Таким образом, вопрос по поводу Швеции и Финляндии в НАТО будет решаться в «торге» между Эрдоганом и Байденом», – объяснил Кортунов.
Эксперт указал на сложность создавшейся ситуации для Эрдогана. «Никто Анкаре не позволит заблокировать вход Швеции и Финляндии в НАТО. Представить же, что Вашингтон снизит поддержку курдов только по требованию Турции совершенно невозможно. При этом у Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить этот вопрос – в июне 2023 года в Турции пройдут президентские выборы, и «отзыв» своих требований к НАТО, Стокгольму и Хельсинки со стороны нынешнего лидера может сильно ударить по его рейтингам», – резюмировал собеседник.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко понять, что они солидарны с турецкой стороной по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА «Новости».
Столтенберг в ходе беседы отметил, что следует учитывать интересы безопасности всех участников дискурса, подчеркнув, что Турция является ценным союзником НАТО, сообщает агентство Анадолу.
Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В тот же день группа сторонников Рабочей партии Курдистана и партии сирийских курдов «Демократический союз» вышли в Стокгольме на акцию против вступления Швеции в НАТО. Группа собралась на площади Норра Банторгет и прошла маршем перед зданием Социал-демократической партии.
Ранее еще одной причиной такого поведения относительно принятия в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Хельсинки и Стокгольм запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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Патрушев заявил о планах НАТО изучить защиту важных киберобъектов России
НАТО использует электронные способы разведки, чтобы получить данные о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО», – передает РИА «Новости» слова Патрушева, сказанные на заседании Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин.
В ходе мероприятия одобрили проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
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МИД заявил о превращении Арктики в театр военных действий
Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий и это очень тревожная тенденция, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», – прокомментировал он вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».
По словам Корчунова, традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», – добавил он.
В пятницу Корчунов заявил, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.