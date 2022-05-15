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Сенатор: Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
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Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Британия озвучила концепцию глобального НАТО
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – цитирует ТАСС Трасс.
Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
Финляндия выбрала день для подачи заявки на вступление в НАТО
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Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в интервью шведскому изданию Aftonbladet.
«С нашей стороны постоянный представитель при НАТО в Брюсселе сделает это [подаст заявку], вероятно, в среду. Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Финляндии ТАСС.
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Финляндия официально решила вступить в НАТО
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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО), заявило правительство страны.
«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что консультации пройдут в понедельник, а голосование, вероятно, состоится во вторник.
Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.
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Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов
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Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.
«Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», – приводит слова министра ТАСС.
Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. «Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», – отметил он, передает Anadolu Ajansi.
По его словам, Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», – сказал Ниинисте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что «ситуация с безопасностью изменилась». Ниинисте подчеркнул, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», – сказал Ниинисте.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Антонов раскритиковал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
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Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО является ошибочным, оно усугубляет ситуацию в сфере европейской безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ситуация еще больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому блоку. Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создает дополнительные угрозы для европейской безопасности», – приводит слова дипломата ТАСС.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Турции пригрозили изоляцией при блокировании вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», – цитирует ТАСС Вебера.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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В новой стратегии НАТО России отвели роль «непосредственной угрозы»
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», сообщает РИА «Новости».
«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», – пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.
В предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнера».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Швеция приняла решение о подаче заявки в НАТО
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Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», – говорится в официальном заявлении партии, сообщает РИА «Новости».
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Швеция отказалась размещать ядерное оружие и военные базы НАТО
Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.
«...Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», – говорится в заявлении партии, сообщает РИА «Новости».
Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс необходимо отложить, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.
«То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено на очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Предоставляю судить вам», – цитирует РИА «Новости» Сальвини.
Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Напомним, глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.
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Блинкен: Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России
Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является «защита и сдерживание»передает РИА «Новости».
«И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», – сказал Блинкен.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
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Президент Финляндии выразил готовность обсудить с Эрдоганом вопросы членства в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО, сообщили СМИ.
«Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро», – сказала министр перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине, передает РИА «Новости».
Она отметила, что НАТО всегда была и остается альянсом для обороны.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Стала известна возможная дата подачи Швецией заявки на вступление в НАТО
Швеция собирается подать заявку на членство в НАТО 17 мая, сообщила со ссылкой на источник газета Svenska Dagbladet.
По ее данным, дата отправки заявки будет зависеть от того, успеет ли Финляндия к тому времени принять решение о вступлении. По мнению финских экспертов, существует риск того, что намеченные на понедельник дебаты в парламенте Суоми по вопросу о членстве в альянсе могут затянуться, передает ТАСС.
Согласно плану, две северные страны хотели бы отправить документы в Брюссель одновременно.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД