Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции

Министерство иностранных дел Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций, заявили в финском дипведомстве.

«Новые санкции ЕС приняты, позже их опубликуют в официальном журнале ЕС. Изменения в законодательство вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству. МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», – приводит ТАСС заявление МИД Финляндии.

Ранее глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию.

До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.

Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.