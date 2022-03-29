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Япония решила запретить экспорт предметов роскоши в Россию
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Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Хагиуда заявил, что с 5 апреля «вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», передает РИА «Новости».
По информации министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в список запрещенных к экспорту предметов попали 17 наименований.
Среди также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамические изделия, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.
Ранее Япония расширила санкции в отношении России. Меры расширили в отношении 25 россиян, также были введены экспортные санкции.
Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
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Страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях, заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.
«Министр энергетики Германии заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Россиянин рассказал о шоке европейцев от поведения украинских беженцев
Европейцев раздражает невоспитанность, назойливость и бескультурье беженцев с Украины, многие коренные жители опасаются, что потеряют доходы и работу из-за дешевой рабочей силы из Восточной Европы, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий Головин после длительной поездки по Германии и Чехии.
«Если официально западные политики поддерживают Украину и обещают ее беженцам поддержку, то местные жители в шоке от наплыва приезжих, большинство они раздражают. Например, европейцев раздражает, что украинцы неаккуратны, не убирают за собой, ведут себя в общественных местах некультурно – кричат, что-то требуют. В поездах, где для беженцев сделали бесплатный проезд в вагонах второго класса, они назойливо лезут в первый. Такое поведение несвойственно европейцам, они смотрят на многих украинцев как на дикарей», – цитирует Ura.ru Головина.
По его словам, также жителей Германии и Чехии беспокоит, что из-за наплыва «дешевой» рабочей силы они останутся без работы, потеряют доходы, из-за чего растет социальная напряженность.
«Условно, местные студенты получают одно пособие, а студентам-беженцам правительство платит в три раза больше. Я даже слышал, что местные собираются выйти на митинги, требуя справедливости», – заявил мужчина.
Ранее в ООН сообщили, что более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны, больше всех, около 2,2 млн человек перебрались в Польшу.
Газета ВЗГЛЯД писала, как беженцы с Украины приводят в ужас Европу.
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Италия не нашла рублей для оплаты российского газа
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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях, заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.
Он заявил, что Eni вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены еще с 2014 года.
«Так что единственная большая проблема – это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», – передает слова Дескальци ТАСС.
Он добавил, что Европа никогда не думала о будущем своей энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу для Италии могут стать поставки из Африки. «В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка – отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», – сказал Дескальци.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Лавров: Страны Запада дошли до прямого бандитизма против России
Страны Запада в русофобском угаре не просто нарушают нормы международного общения, но и доходят до прямого бандитизма в отношении России, в том числе конфискуя частную собственность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма – конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», – цитирует его ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран.
Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах. Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом Песков заявил, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало.
В Германии рассказали о готовности ко всем сценариям приостановки поставок газа из России
Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
«Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации), и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», – приводит его слова ТАСС. Хабек подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
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Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
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Причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Так представитель Кремля ответил на вопрос, видели ли в Кремле видео с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируется ли поднимать вопрос на международном уровне.
В Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС.
«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
В правительстве Чечни назвали цель приезда Кадырова в Мариуполь
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Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно сейчас находится в Мариуполе, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. По его словам, глава республики приехал туда поднять боевой дух ребят.
По его словам, «сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов».
«Рамзан Ахматович [Кадыров] приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», – цитирует Дудаева РБК.
Сам Кадыров в своем Telegram-канале указал, что сейчас полным ходом продвигается зачистка Мариуполя от боевиков националистических украинских батальонов.
«По традиции, за успешно проведенный бой наши ребята получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами. Нацики и шайтаны активно избегают лобного столкновения с российской армией. Привыкшие демонстрировать свою силу на обычных людях, пытая и убивая ни в чем не повинных, они панически боятся воевать с настоящими бойцами. Для бандеровских крыс достойный бой – это нечто из ряда вон выходящее. С первого дня начала специальной военной операции мы становимся свидетелями подобных стратегических ухищрений», – написал он.
Кадыров указал, что сейчас бойцы находятся «в прекрасном расположении духа», и вражеский огонь не способен сломать их волю к победе. «Я желаю всем бойцам удачи на своих фронтах! Все, кто глумился над мирным населением, в кратчайшие сроки понесут наказание», – заключил он.
Ранее Кадыров сообщал об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Германия назвала срок отказа от российских нефти и угля
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ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.
Шольц при этом отметил, что в случае введения резкого эмбарго на импорт российских энергоресурсов под ударом оказались бы «многие рабочие места».
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей, в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
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Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в Минобороны РФ с представлением видеозаписи марша.
«Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что личный состав в ходе совершения марша преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район. Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов. Беспилотники были уничтожены. Кадры публикует «Звезда».
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», – сообщил командир боевой машины Алексей.
Также МО показало кадры развертывания мобильного комплекса связи. Военные связисты ВДВ круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.
Ранее сообщалось, что ВКС России за сутки уничтожили 67 украинских военных объектов.
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Названы вероятные сроки начала поставок лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14
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Техспециалисты в авиационной области не согласились с прогнозом замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолия Гайданского о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году – по их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не смогла получить от американской компании Pratt & Whitney (PW) большую часть двигателей для самолета МС-21, передает «Коммерсант».
О том, что иностранные производители отказываются поставлять авиапрому компоненты даже по предоплаченным заказам, ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в 2022 году ОАК сдаст два МС-21 вместо планировавшихся четырех.
По данным издания, ОАК успела получить только два комплекта американских двигателей для двух опытных образцов МС-21, хотя по заключенным ранее контрактам должна была получить восемь единиц за 101 млн долларов.
«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации, при этом даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», – заявлял Мантуров.
В июле 2019 года ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) объявило о заказе на поставку United Technologies (подразделение PW) 20 комплектов маршевых силовых установок (по два двигателя PW1400G в каждом) для МС-21. В материалах госзакупки говорится, что двигатели предназначались для самолетов, заказанных «Аэрофлотом» и Red Wings. Стоимость контракта с учетом маркетинговых скидок составила 240,860 млн долларов – по 12 млн долларов за комплект.
Эта закупка была отменена, а в декабре 2019 года появился новый тендер на 101 млн долларов – в нем число комплектов сократилось до восьми единиц, каждый из которых подорожал до 12,6 млн долларов.
Однако в каком объеме были оплачены двигатели – неизвестно. При закрепленном контрактом курсе доллара в 64,14 рубля стоимость контакта составила 6,478 млрд рублей. Из них «Иркут» должен был выплатить 1,255 млрд в 2020 году и еще 5,223 млрд рублей – в 2021 году.
По данным ряда источников, заказчик полностью оплатил только два комплекта, которые, предположительно, будут поставлены для самолетов «России» (входит в группу «Аэрофлот»).
Между тем источники в авиапроме и авиакомпаниях опасаются насчет того, как будет эксплуатироваться двигатель из США в условиях санкций, то есть без поддержки разработчика.
Так, в редукторных двигателях PW были выявлены систематические проблемы: в 2018 году Airbus уведомил EASA о выявленных дефектах в 30% двигателей, установленных на A320neo, но в S7, эксплуатирующей этот тип самолетов, тогда заявляли, что проблемы их не коснулись. При этом источники сообщают, что у PW в российском парке были «серьезные технические проблемы, не влияющие на безопасность полетов, но мешавшие нормальной регулярной эксплуатации».
«Есть проблемы, над которыми PW продолжает работу. Двигатель по меркам рынка относительно новый и очень продвинутый с точки зрения материалов и технологий, но потребуется время, чтобы довести его надежность до уровня CFM56, которые стоят на Airbus», – пояснил один из них.
По его словам, проблемы не касались непосредственно редуктора, речь идет о подшипниках, коробках проводов и компонентах, установленных на двигатель.
Попытки освоить компетенции по устранению «детских болезней двигателя» в России, по оптимистичным оценкам, потребуют до двух лет.
«Вопрос, кто встанет раньше: МС на американских двигателях или SSJ на российско-французских», – отметил топ-менеджер одной из авиакомпаний.
По словам источника в ОДК, работу с горячей частью двигателя SaM146 вместо Safran может взять на себя S7 Technics, но «работа в этом направлении только началась и займет не менее года».
В ОАК напомнили, что ведутся летные испытания МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, «к испытаниям вскоре присоединится второй опытный самолет, ранее испытывавшийся с зарубежной силовой установкой». По словам источников в Ростехе, ОАК и Минпромторг рассчитывают, что после двух опытных образцов с американскими двигателями «Россия» начнет получать «импортозамещенные» лайнеры с ПД-14.
В конце 2021 года первый замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский заявлял: по его оценке, первые поставки МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 состоятся не ранее 2024 года. Однако большинство опрошенных техспециалистов считают, что наземные и летные испытания МС-21 с новым типом двигателя потребуют от двух до трех лет.
«В нормальной ситуации 2025 год был бы оптимистичным прогнозом», – говорит один из источников.
«Не хочется спекулировать на теме и подвергать сомнению компетенции российских двигателистов, но поскольку речь идет о безопасности полетов, объем подтвержденных на испытаниях данных должен быть опубликован разработчиком», – отметил другой.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что ускорить начало эксплуатации полностью импортозамещенной версии МС-21 поможет упрощение требований в части ожидаемых условий эксплуатации по вопросам, которые не относятся к безопасности полетов: можно поэтапно снимать ограничения по температурному диапазону, ветровой нагрузке или возможности посадки по третьей категории ИКАО.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214 на фоне санкций. До этого в Ростехе сообщили, что импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New) помимо установки авиадвигателя российского производства ПД-8 предусматривает и замену ключевых зарубежных систем на отечественные.
В Минпромторге сообщали, что порядка 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем планируется ежегодно производить в стране в перспективе ближайших лет.
Также президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций.
Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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Эксперт оценил последствия ухода из России иностранных пивоваров
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Российские пивоваренные компании с легкостью компенсируют объем пива, производящего западными компаниями, в течение одного – двух лет, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявление компании Heineken о передаче бизнеса в России третьим лицам.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка и сообщила, что передает бизнес в России третьим лицам, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что до момента передачи бизнеса новому владельцу все семь пивоварен компании будут продолжать работать.
«Покупателей этого бизнеса нет в России. Так что Heineken долго будет искать покупателя, компания все равно будет продолжать работать, производство-то будет происходить на заводах», – говорит Дробиз.
Он объясняет, что все это пиво, владельцем которого является Heineken, российского производства и изготавливается на территории страны. При этом три зарубежные компании западного рынка занимают на российском рынке 65%, и только 35% – российские компании с российским капиталом.
«Сам Heineken занимает около 15–17% рынка, может чуть больше. Но компаний масштабов такого огромного актива у нас просто в России нет. А другим западным компаниям этот бизнес не нужен, они тоже как-то ищут возможность постоять в стороне – я бы так назвал ситуацию с западными компаниями. Это не уход из России, а постоять в сторонке, пока ситуация рассосется», – считает эксперт.
Он уверен, что крупные западные компании обязательно вернутся на российский рынок, но немного позже. Более того, «постоять в сторонке» – это не значит полностью остановить производство. Изготовление пива, скорее всего, продолжится, просто будет реализовано немного иначе, нежели ранее.
«Пивные компании действуют как французская компания «Ашан», которая снабжает продовольствием население. «Ашан» уже заявил, что остается, поскольку обязан, ведь он обеспечивает продуктами питания население страны. Пиво – такой же пищевой продукт и не имеет морального права по большому счету покинуть рынок», – рассуждает Дробиз.
При этом собеседник отмечает, что в случае полного ухода импортных компаний с российского рынка, что маловероятно, российские компании с легкостью компенсируют этот объем в течение одного – двух лет.
Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken предупредил, что приостанавливает экспорт пива в Россию, а также его реализацию под брендом. Тем не менее заводы в стране продолжили работать.
Чижов: ЕС будет вынужден перейти на рубли при оплате за российский газ
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Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.
В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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