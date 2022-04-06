Ряд европейских политиков указал на недостоверность украинских заявлений о Буче

Евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на то, что заявления украинской стороны не соответствуют фотографиям и видеозаписям.

Донато прокомментировала «предложения о введении полного эмбарго на российский газ». По ее словам, такое предложение «абсолютно неприемлемо для экономики» Италии. Донато указала, что предложение делается «на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения», передает ТАСС.

«Уже глядя на эти фото видна несоответствие с версией украинского правительства. Тони Капуоццо разместил видео украинской полиции в Буче: «Где же мертвые?» Русские уже ушли», – заявила Донато в соцсетях.

Она призвала провести «независимое расследование, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евродепутат призвала ЕС «быть беспристрастным и объективным».

Французский правый политик, политолог Эмерик Шопрад заявил в Twitter: «Это очевидно. Инцидент с Бучей произошел в тот самый момент, когда соглашение было уже близко. Ни Байден, ни Зеленский не хотят прекращения огня».

Депутат Европарламента из Германии от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра опубликовал видео от 2 апреля, которое «взято из украинских источников». Он отметил, что «тел нет, о преступлениях прохожие тоже не сообщают».

Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дем отметил в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), что «война – это не только борьба за территорию, но и за эмоции», а «тем, у кого получается заполучить эмоции, разрешается совершать новые акты насилия». Он заявил, что «так было во время войны в Югославии, когда министр обороны Рудольф Шарпинг представил в Бундестаге фотографии якобы убитых гражданских лиц». Однако «позже, после бомбардировки Белграда, выяснилось, что это были террористы УЧК». «Это требует осторожности и в отношении фотографий резни в Буче», – заявил он.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками». По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

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